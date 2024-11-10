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وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي

11/10/2024 4:36:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص الاماراتي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد صناعي أردني الى إمارة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة، نظمتها غرفة صناعة عمان، خلال الفترة 6 – 8 تشرين ثاني الجاري، حيث ضم الوفد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان ومدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي وممثلين لعدة شركات صناعية أردنية من مختلف القطاعات.
واضاف الجغبير أنه جرى خلال هذه الزيارة لقاء الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي بحضور القنصل الأردني في امارة دبي عاصم عبابنة، حيث تعتبر تعاونية الاتحاد من أهم مراكز تجارة التجزئة على مستوى الامارات بفروعها البالغة 27 فرعاً، كما تملك سبعة مراكز تسوق، وأطلقت سلسلة متاجر تحت مسمى كووب، حيث تم خلال اللقاء اتاحة الفرصة للشركات الصناعية الأردنية لتقديم عرض حول منتجاتهم وتقديم عينات لها لبحث ادخالها الى اسواق تعاونية الاتحاد، حيث ابدى الهاشمي اعجابه بالمستوى المتطور الذي وصلته الصناعات الأردنية.
وأشاد الجغبير بالدور الهام الذي قامت به القنصلية الأردنية في دبي وعلى رأسها القنصل الأردني عاصم عبابنة وكادر القنصلية، الذين قاموا بدور كبير في ترتيب اللقاءات الخاصة بالوفد الصناعي الأردني مع المراكز التجارية الرئيسية في دبي، وكذلك مرافقة الوفد في هذه اللقاءات.

واوضح الجغبير ان الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الاردنيين واصحاب الاسواق والمولات الكبيرة في مدينة دبي كأسواق سبينس، نيستوا، مجموعة الفطيم، اسواق اللولو، مجموعة اللوتا، اسواق المايا وأسواق day today، حيث حظيت هذه الزيارات باهتمام واضح من هذه المراكز والأسواق، حيث تم عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث ادخالها الى هذه الاسواق، التي تعتبر الأكبر في دبي والامارات العربية المتحدة.

وأكد الجغبير ان هذه الزيارة تأتي بعد الزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية الى كل من المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، قطر، الجزائر والمانيا، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الاعمال في تلك الدول، حيث سيتم العمل على تنظيم زيارة وفود صناعية في المستقبل الى العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجية غرفة صناعة عمان في تعزيز تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في الاسواق المستهدفة.

يذكر أن الوفد الصناعي أردني ضم ممثلين لكل من: شركة العملاق الصناعية، شركة خالد داوود النتشة وشركاه، شركة عدنان الخضري واولاده، بالميرا لزراعة وتجارة التمور، مصنع السهول الخضراء للزيوت، شركة كمة العالمية لصناعة المواد الغذائية، مجمع البندر للحلويات والمأكولات، السعودية الأردنية للتنمية الصناعية، شركة ابوعودة اخوان، شركة لميس لصناعة المنظفات، شركة سيجما لصناعة المنظفات، شركة البلقان الصناعية، شركة مصنع رغدان للدهانات، روفان للصناعات الغذائية، شركة الفرج لصناعة الشوكولاتة، شركة حياة الطفل لصناعة المنتجات الصحية، شركة فايزة خضر محمد الملاح وشركائها، شركة الحاج محمود حبيبة واولاده، شركة رمضان ابولبة واولاده، شركة محمد حسن اشنانة واخوانه الصناعية ومصنع الاسفنج الوطني.

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