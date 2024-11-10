ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي



قد يبدو طريق الابتكار المجتمعي طويلاً لكن كل خطوة تصنع الفرق، انطلاقاً من إيمانها بذلك عقدت أورنج الأردن الحفل الختامي لتحدي أورنج الصيفي 2024، المنعقد تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية في العبدلي.

ويستقطب تحدي أورنج الصيفي كل عام طالبات وطلاب الجامعات، لينضموا إلى رحلة حافلة بالإلهام والتأثير على مدار ثلاثة أشهر مع أورنج يحولوا أفكارهم خلالها إلى قابلة للتطبيق والتأثير، حيث استفادوا هذا العام ولأول مرة من المهارات والخبرات المتاحة في 4 من أبرز برامج أورنج المتمثلة في مدرسة البرمجة، ومختبر التصنيع الرقمي، وBIG by Orange بالإضافة إلى ملتقى الابتكار.

وعقد التحدي هذا العام تحت عنوان " Tech4Impact" بالشراكة مع نوكيا، وخدمات أمازون السحابية AWS، وإرنست آند يونغ EY، وتَركّز بصورة أساسية على تنمية المهارات الريادية للمشاركات والمشاركين للخروج بأفكار تعالج تحديات مجتمعية، حيث استعرض المشاركون، الذين عززوا قدراتهم طوال التحدي، أفكارهم أمام لجنة التحكيم ليتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة خلال الحفل النهائي.

وخلال الحفل قام الجمهور ولجنة التحكيم بالتصويت عبر تطبيق Votepad حيث شكل تصويت الجمهور 40٪ من النتيجة الإجمالية، فيما منح أعضاء لجنة التحكيم ال 60٪ المتبقية.

وأشار الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، إلى أن أفكار المشاريع التي قدمها المشاركون قدمت دليلاً واضحاً على كيفية توظيف الجانب الإنساني للتكنولوجيا وخدمة المجتمعات عن طريق تعزيز الابتكار، معرباً عن فخره بأن يتأهل المشروع الفائز في المركز الأول من الأردن إلى المرحلة النهائية على مستوى أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستقود مشاريع المشاركات والمشاركين في جميع البلدان جهود خدمة مجتمعاتها المحلية ما ينعكس أثراً إيجابياً متكاملاً على المستوى الأكبر.

وحصل كل من مشروع ARFL الذي يقدم حلولاً لردم حفر الشوارع على المركز الأول، فيما حاز مشروع SAVERBOT المتخصص في تقديم المساعدة لفرق الإنقاذ للعثور على ناجين أثناء الكوارث والأزمات على المركز الثاني، وحصل مشروع Phytobase Solutions الذي يقدم حلولاً للمزارعين للتعرف على المعلومات الخاصة بمحاصيلهم من خلال قياس درجة حرارة التربة والجو على المركز الثالث.

ومن الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من تحدي أورنج الصيفي وصلت إلى مستويات جديدة، حيث انطلق في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا، بمشاركة 382 شابة وشاب شكلوا 57 فريقاً انضموا إلى قافلة المؤثرين المجتمعيين في بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية.

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