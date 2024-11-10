ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قد يبدو
طريق الابتكار المجتمعي طويلاً لكن كل خطوة تصنع الفرق، انطلاقاً من إيمانها بذلك
عقدت أورنج الأردن الحفل الختامي
لتحدي أورنج الصيفي 2024، المنعقد تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، في ملتقى
الابتكار في قرية أورنج الرقمية في العبدلي.
ويستقطب تحدي أورنج الصيفي كل عام طالبات وطلاب الجامعات، لينضموا إلى
رحلة حافلة بالإلهام والتأثير على مدار ثلاثة أشهر مع أورنج يحولوا أفكارهم خلالها
إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتأثير، حيث استفادوا هذا العام ولأول مرة من المهارات
والخبرات المتاحة في 4 من أبرز برامج أورنج المتمثلة في مدرسة البرمجة، ومختبر
التصنيع الرقمي، وBIG by Orange بالإضافة إلى ملتقى الابتكار.
وعقد التحدي هذا العام تحت عنوان " Tech4Impact" بالشراكة مع نوكيا، وخدمات أمازون السحابية AWS، وإرنست آند
يونغ EY، وتَركّز بصورة أساسية على تنمية
المهارات الريادية للمشاركات والمشاركين للخروج بأفكار تعالج تحديات مجتمعية، حيث
استعرض المشاركون، الذين عززوا قدراتهم طوال التحدي، أفكارهم أمام لجنة التحكيم
ليتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة خلال الحفل النهائي.
وخلال الحفل قام الجمهور ولجنة التحكيم بالتصويت عبر تطبيق Votepad حيث
شكل تصويت الجمهور 40٪ من النتيجة الإجمالية، فيما منح أعضاء لجنة التحكيم ال 60٪
المتبقية.
وأشار الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، إلى أن أفكار
المشاريع التي قدمها المشاركون قدمت دليلاً واضحاً على كيفية توظيف الجانب
الإنساني للتكنولوجيا وخدمة المجتمعات عن طريق تعزيز الابتكار، معرباً عن فخره بأن
يتأهل المشروع الفائز في المركز الأول من الأردن إلى
المرحلة النهائية على مستوى أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ستقود مشاريع
المشاركات والمشاركين في جميع البلدان جهود خدمة مجتمعاتها المحلية ما ينعكس أثراً
إيجابياً متكاملاً على المستوى الأكبر.
وحصل كل من مشروع ARFL الذي يقدم
حلولاً لردم حفر الشوارع على المركز الأول، فيما حاز مشروع SAVERBOT المتخصص في تقديم
المساعدة لفرق الإنقاذ للعثور على ناجين أثناء الكوارث والأزمات على المركز
الثاني، وحصل مشروع Phytobase
Solutions الذي يقدم حلولاً للمزارعين للتعرف على المعلومات الخاصة بمحاصيلهم من خلال قياس
درجة حرارة التربة والجو على المركز الثالث.
ومن الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام من تحدي أورنج الصيفي
وصلت إلى مستويات جديدة، حيث انطلق في 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط إفريقيا،
بمشاركة 382 شابة وشاب شكلوا 57 فريقاً انضموا إلى قافلة المؤثرين المجتمعيين في
بلدانهم ومجتمعاتهم المحلية.
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