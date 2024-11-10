نشاط ملحوظ لزيارة الأردنيين للبترا من خلال برنامج أردنا جنة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت مدينة البترا الأثرية نشاطاً ملحوظاً لزيارة الأردنيين لها خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، لتصبح من أكثر المدن الأردنية زيارة من قبل المواطنين ضمن برنامج أردنا جنة.
وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ووزارة السياحة والآثار، فقد زار البترا خلال الشهرين الماضيين من الأردنيين ضمن البرنامج 21 ألفا و528 زائرا، منهم 12 ألفا و475 زائرا ضمن برنامج المبيت بفنادق البترا بنسبة 58 بالمئة.
وقدمت سلطة إقليم البترا عددا من الفعاليات الترفيهية مثل الحفلات المسائية وسوق دارا الشعبي ووفرت العديد من الخدمات لضمان نجاح البرنامج، حيث شارك في البرنامج حوالي 27 فندقاً ومخيماً في البترا من مختلف التصنيفات و25 مكتباً سياحياً من المملكة، كما عادت حوالي 10 فنادق للعمل بعد أن أغلقت أبوابها سابقاً.
وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن زيارة الأردنيين للبترا من خلال برنامج أردنا جنة ساهمت بالتخفيف من آثار وتداعيات انخفاض أعداد الزوار للبترا، وعملت على تشغيل عدد من الفنادق وعودة بعض العاملين لعملهم في تلك الفنادق.
وأضاف أن السلطة مستمرة بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بتطوير برنامج المبيت بالبترا لتشغيل الفنادق ومزودي الخدمات السياحية والمطاعم وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.
من جانبه تحدث رئيس جمعية فنادق البترا السياحية عبدالله الحسنات، عن أهمية البرنامج الذي عمل على تنشيط الحجوزات الفندقية في البترا بشكل يساهم في تغطية المصاريف التشغيلية للفنادق المشاركة بعد أن تم تخصيص ليلة واحدة لفنادق البترا، آملاً أن تستمر الحكومة في دعم البرنامج للبترا لما تعانيه من أزمة حقيقية أدت إلى تسريح عدد من العاملين وإغلاق عدد من الفنادق في المنطقة.
ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah" على الهواتف الذكية.-(بترا)
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