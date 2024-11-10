نشاط ملحوظ لزيارة الأردنيين للبترا من خلال برنامج أردنا جنة

شهدت مدينة البترا الأثرية نشاطاً ملحوظاً لزيارة الأردنيين لها خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، لتصبح من أكثر المدن الأردنية زيارة من قبل المواطنين ضمن برنامج أردنا جنة.



وبحسب الإحصائية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ووزارة السياحة والآثار، فقد زار البترا خلال الشهرين الماضيين من الأردنيين ضمن البرنامج 21 ألفا و528 زائرا، منهم 12 ألفا و475 زائرا ضمن برنامج المبيت بفنادق البترا بنسبة 58 بالمئة.



وقدمت سلطة إقليم البترا عددا من الفعاليات الترفيهية مثل الحفلات المسائية وسوق دارا الشعبي ووفرت العديد من الخدمات لضمان نجاح البرنامج، حيث شارك في البرنامج حوالي 27 فندقاً ومخيماً في البترا من مختلف التصنيفات و25 مكتباً سياحياً من المملكة، كما عادت حوالي 10 فنادق للعمل بعد أن أغلقت أبوابها سابقاً.



وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور فارس البريزات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن زيارة الأردنيين للبترا من خلال برنامج أردنا جنة ساهمت بالتخفيف من آثار وتداعيات انخفاض أعداد الزوار للبترا، وعملت على تشغيل عدد من الفنادق وعودة بعض العاملين لعملهم في تلك الفنادق.



وأضاف أن السلطة مستمرة بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بتطوير برنامج المبيت بالبترا لتشغيل الفنادق ومزودي الخدمات السياحية والمطاعم وتنشيط الحركة التجارية في المنطقة.



من جانبه تحدث رئيس جمعية فنادق البترا السياحية عبدالله الحسنات، عن أهمية البرنامج الذي عمل على تنشيط الحجوزات الفندقية في البترا بشكل يساهم في تغطية المصاريف التشغيلية للفنادق المشاركة بعد أن تم تخصيص ليلة واحدة لفنادق البترا، آملاً أن تستمر الحكومة في دعم البرنامج للبترا لما تعانيه من أزمة حقيقية أدت إلى تسريح عدد من العاملين وإغلاق عدد من الفنادق في المنطقة.



ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة "Jannah" على الهواتف الذكية.-(بترا)