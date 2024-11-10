وزير الطاقة: مشروع قانون الكهرباء يحسن كفاءة المنظومة الكهربائية

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أهمية السير في مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 كقانون دائم بدلاً عن قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته.



وقال الخرابشة في لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنّ أهم الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2024 تصب في مصلحة تحسين كفاءة المنظومة الكهربائية واستمرارية عملها.



وفي التفاصيل، بيّن الخرابشة الإيجابيات التي انفرد بها مشروع القانون عن غيره من القوانين المؤقتة السابقة، من حيث السماح للمرخص له بالنقل أو التوليد أو التوزيع، وإنشاء وإدارة وتشغيل محطات تخزين الطاقة الكهربائية وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بعد نفاذ هذا المشروع.



وزاد أن "المشروع لم يقتصر على هذا الحدّ، بل يسمح لأي شخص بإنشاء وتملّك وتشغيل محطات تخزين الكهرباء لغايات الاستهلاك الخاص، وبشكل يُحقق أمن واستدامة عمل الشبكة الكهربائية".



وأكد أن المشروع الجديد يمكّن ويشجّع الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال السماح بالتوليد الذاتي للطاقة الكهربائية والنقل الذاتي المُستقل للطاقة الكهربائية غير المربوطة بشبكة النقل.



وأشار الخرابشة، إلى أن مشروع قانون الكهرباء لسنة 2024 يسمح بإمكانية إنشاء نظام نقل طاقة كهربائية مُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من محطة توليد ذاتي مُستقل لغايات تغطية الاستهلاك الخاص، كما يسمح لمالك محطة التوليد الذاتي المُستقل بإنشاء نظام النقل المُستقل لنقل الطاقة الكهربائية المُولدة من المحطة لغايات استهلاكها، على أن تُحدّد إجراءات الإنشاء والتشغيل وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.



وفيما يتعلق بشركات توزيع الكهرباء والعمل لغايات تقليل الفاقد الكهربائي، أوضح أن مشروع القانون الجديد يسمح لشركات التوزيع بالعمل على جهد أعلى من الجهد الكهربائي المسموح به حالياً، بالإضافة إلى السماح لها بإقامة محطات توليد طاقة كهربائية لغايات تزويدها في مناطق المملكة، سعياً للحفاظ على استمرارية نظام التوزيع، وفقاً لتعليمات سوف تصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لاحقاً.(بترا)