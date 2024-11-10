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حل مشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes في هواتف آيفون

11/10/2024 4:36:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

ذكر موقع "9To5Mac" أن بعض مستخدمي هواتف آيفون ظهرت لديهم مشكلة في عمل تطبيق Notes بعد تحميل تحديث IOS 18 في أجهزتهم.
أشارالموقع إلى أنه وبعد تحميل iOS 18، ظهرت لدى بعض مستخدمي آيفون مشكلة اختفاء الملاحظات من تطبيق Notes، إذ كانوا يخزنون في هذا التطبيق بعض المعلومات المهمة وبعض التذكيرات أو كلمات المرور الخاصة بهم.


وأوضح الخبراء في الموقع أن المشكلة مرتبطة بخطأ برمجي في خدمات iCloud، وأن البيانات لم تختفي من تطبيق Notes بالكامل، بل لم تعد تظهر للمستخدمين بسبب الخطأ المذكور، لكن لحسن الحظ يوجد حل لهذه المشكلة.

ولعلاج المشكلة يجب على المستخدم القيام بعدة خطوات:
- التوجه إلى قائمة الإعدادات في الهاتف،
- النقر على القسم الأول الذي يحوي على اسم صاحب الهاتف،
- وبعدها الانتقال إلى قسم "iCloud".


- وفي خيار"عناصر iCloud المحفوظة" يجب النقر على خيار "الملاحظات"،
- وبعدها تفعيل خيار "مزامنه iPhone"، وفي حال كان الخيار مفعلا يجب إلغاء التفعيل وتفعيله مرة أخرى.


وبعد القيام بهذه الخطوات يجب الانتظار حوالي 5 دقائق، ومن ثم فتح تطبيق Notes، إذ من المفترض أن تظهر فيه الملاحظات من جديد.RT

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