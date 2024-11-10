طقس لطيف اليوم وانخفاض قليل على درجات الحرارة غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأحد، لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر والميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال مع ساعات العصر لهطول زخات من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية لفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد العصر الى غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والفرصة مهيئة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وترتفع الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا، مع بقاء الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
ويبقى الطقس الأربعاء، لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 22 - 8, وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.-(بترا)
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