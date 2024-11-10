طقس لطيف اليوم وانخفاض قليل على درجات الحرارة غدا

يكون الطقس اليوم الأحد، لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر والميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال مع ساعات العصر لهطول زخات من المطر في اقصى البادية الشمالية الشرقية لفترة قصيرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد العصر الى غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولًا مطريًا، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.



ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا، ولطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والفرصة مهيئة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وترتفع الثلاثاء، درجات الحرارة قليلا، مع بقاء الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويبقى الطقس الأربعاء، لطيفًا في أغلب المناطق، ومعتدلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 10، وفي مرتفعات الشراة 22 - 8, وفي مناطق البادية 25 - 12، وفي مناطق السهول 23 - 12، وفي الأغوار الشمالية 31 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 - 20، وفي البحر الميت 32 - 21، وفي خليج العقبة 31 - 18 درجة مئوية.-(بترا)