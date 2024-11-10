Sunday, 10 November 2024 04:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الداخلية: السماح لرعايا جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة

11/10/2024 4:36:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قررت وزارة الداخلية اليوم الأحد السماح لرعايا دولة جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة، استتباعا لقرارات سابقة بالسماح للرعايا الليبين بذلك.


وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات مكثفة منفصلة عقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أخيرا مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها بحث والتركيز على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.


وقال وزير الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة وبناء على هذه الاجتماعات ومخرجاتها وافقت على السماح لرعايا دولة جنوب السودان بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما جرى مع الرعايا الليبيين، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.


وأضاف الفراية إن المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة سوف تعزز من فرص استقطاب المرضى والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة، والاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال.-(بترا)

MENAFN10112024000072011014ID1108869318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث