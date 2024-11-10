الداخلية: السماح لرعايا جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة

قررت وزارة الداخلية اليوم الأحد السماح لرعايا دولة جنوب السودان بدخول المملكة دون موافقات مسبقة، استتباعا لقرارات سابقة بالسماح للرعايا الليبين بذلك.



وتأتي هذه القرارات نتيجة لاجتماعات مكثفة منفصلة عقدها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أخيرا مع رؤساء النقابات الصحية، تبعه اجتماع آخر مع المعنيين بالسياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، جرى خلالها بحث والتركيز على ضرورة اتخاذ خطوات تنفيذية لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالسياحة العلاجية، وزيادة الاستفادة من السمعة الإيجابية التي يتمتع بها الأردن في المجال الصحي.



وقال الداخلية مازن الفراية، إن الوزارة وبناء على هذه الاجتماعات ومخرجاتها وافقت على السماح لرعايا دولة جنوب السودان بالقدوم إلى الأردن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من وزارة الداخلية كما جرى مع الرعايا الليبيين، وتسهيل متطلبات السفر بحيث تقتصر على شرط حيازتهم على جوازات سفر سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبحيث يصبح بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول من خلال موقع التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول إلى المراكز الحدودية.



وأضاف الفراية إن المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة سوف تعزز من فرص استقطاب المرضى والسياح القادمين لغايات العلاج والاستشفاء الى أراضي المملكة، والاستمرار في تقديم التسهيلات التي تقدمها لحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين ورجال الأعمال.-(بترا)