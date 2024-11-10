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الضمان: منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلّقة مهما بلغ مقدار راتبها التقاعدي

11/10/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي منح زيادة الإعالة لصاحبة راتب التقاعد المطلقة مهما بلغ قيمة راتبها التقاعدي وإلغاء شرط الإستفادة المتعلق بعدم منحها هذه الزيادة في حال تجاوز راتبها التقاعدي (500) دينارعند تقديم طلب الإعالة.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة وتمكينها وتوفير دعم أفضل خاصة للنساء المطلّقات اللواتي يعتمدن على راتب التقاعد، مما يسهل عليهن الحصول على الإعانة اللازمة لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، كما تواصل المؤسسة جهودها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم لكافة فئات المجتمع، بما يتوافق مع الأهداف الوطنية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت المؤسسة أن طلب منح الإعالة متاح التقدم به من قبل المطلّقة عند تقاعدها أو أي تاريخ يليه حتى وإن كان طليقها على قيد الحياة شريطة أن تكون المتقاعدة المطلّقة من الأردنيات أو أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة وذلك وفقاً للأسس الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص.

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