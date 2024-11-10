قطر تنسحب من مفاوضات غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع قوله اليوم السبت، إن قطر ستنسحب من الوساطة في مفاوضات غزة حتى تظهر حماس و"إسرائيل" رغبة حقيقة في المفاوضات.
وأضاف المصدر أن "قطر أبلغت "إسرائيل" وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها".
وأشار إلى أن قطر "خلصت إلى أن مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه".
من جهتها نقلت وكالة "فرنس برس" عن مصدر دبلوماسي تأكيده انسحاب قطر من الوساطة في ملف غزة.
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