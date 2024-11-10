قطر تنسحب من مفاوضات غزة

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع قوله اليوم السبت، إن قطر ستنسحب من الوساطة في مفاوضات غزة حتى تظهر حماس و"إسرائيل" رغبة حقيقة في المفاوضات.



وأضاف المصدر أن "قطر أبلغت "إسرائيل" وحماس والإدارة الأمريكية بقرارها".

وأشار إلى أن قطر "خلصت إلى أن مكتب حماس السياسي في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه".

من جهتها نقلت وكالة "فرنس برس" عن مصدر تأكيده انسحاب قطر من الوساطة في ملف غزة.