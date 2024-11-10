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الاحتلال يقصف خيام النازحين والصحفيين وسط غزة

11/10/2024 4:35:42 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين والصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة.


وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت للمرة التاسعة، خيام النازحين والصحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 26 بينهم صحفيان.


وطالب المكتب في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المستشفيات والصحفيين والمدنيين والنازحين في غزة. --(بترا)

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