الاحتلال يقصف خيام النازحين والصحفيين وسط غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد فلسطينيان جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، خيام النازحين والصحفيين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة.
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن طائرات الاحتلال قصفت للمرة التاسعة، خيام النازحين والصحفيين داخل مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة 26 بينهم صحفيان.
وطالب المكتب في بيان، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المستشفيات والصحفيين والمدنيين والنازحين في غزة. --(بترا)
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