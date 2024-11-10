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تضرر نحو 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

11/10/2024 4:35:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت الأمم المتحدة بأن الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان تسببت في تضرر نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة ومنطقة أبيي، مما أسفر عن نزوح أكثر من 379 ألف شخص.


وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان اليوم السبت، إن الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود، تهدد بتفاقم أزمة صحية في البلاد مع تزايد إصابات الملاريا في عدة ولايات، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي ويعقد الاستجابة الإنسانية. كما حذر من أن جنوب السودان مهدد بشكل خاص بتداعيات التغير المناخي.
---(بترا)

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