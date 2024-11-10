تضرر نحو 1.4 مليون شخص بفيضانات جنوب السودان ونزوح 379 ألفاً

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت الأمم المتحدة بأن الفيضانات التي اجتاحت جنوب السودان تسببت في تضرر نحو 1.4 مليون شخص في 43 مقاطعة ومنطقة أبيي، مما أسفر عن نزوح أكثر من 379 ألف شخص.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان اليوم السبت، إن الفيضانات التي تعد الأسوأ منذ عقود، تهدد بتفاقم أزمة صحية في البلاد مع تزايد إصابات الملاريا في عدة ولايات، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي ويعقد الاستجابة الإنسانية. كما حذر من أن جنوب السودان مهدد بشكل خاص بتداعيات التغير المناخي.
---(بترا)
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