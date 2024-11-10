تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك ومحيطها

جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غاراته الجوية العنيفة على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك".



وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت " بأن الغارة الغارات الأقسى استهدفت بلدة الكنيسة حيث هرعت سيارات الإسعاف الى المنطقة".



وقال " إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا غارات على بلدات جنوبية وهي رشاف، عدلون، الحوش صور، برج رحال، أطراف كفرا ،صربين، السماعية، دير قانون رأس العين، باتوليه، عين بعال".

--(بترا)