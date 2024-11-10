تجدد الغارات الإسرائيلية على بعلبك ومحيطها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
جدد الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غاراته الجوية العنيفة على مدينة بعلبك في البقاع اللبناني والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك".
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت " بأن الغارة الغارات الأقسى استهدفت بلدة الكنيسة حيث هرعت سيارات الإسعاف الى المنطقة".
وقال " إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أيضا غارات على بلدات جنوبية وهي رشاف، عدلون، الحوش صور، برج رحال، أطراف كفرا ،صربين، السماعية، دير قانون رأس العين، باتوليه، عين بعال".
--(بترا)
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