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احتجاجات في إسبانيا لتقصير السلطات في مواجهة آثار فيضانات حصدت أرواح 219 شخصا

11/10/2024 4:35:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شهدت مدينة فالنسيا الإسبانية أمس السبت مظاهرات حاشدة احتجاجا على تقصير السلطات في معالجة آثار الفيضانات التي اجتاحت البلاد، وكانت الأسوأ في تاريخها.
وتركزت مطالب المحتجين على استقالة رئيس إقليم فالنسيا، كارلوس مازون، حيث رفعوا لافتات تحمل عبارة "مازون ديميسيو" وتعني "مازون استقل".
وكتب على إحدى اللافتات "أيدينا ملطخة بالطين وأيديكم ملطخة بالدماء". وألقى بعض المتظاهرين أحذية متسخة خارج مبنى الحكومة بينما لطخه آخرون بالطين.
ويتهم سكان المناطق المتضررة مازون بإصدار التنبيه في وقت متأخر للغاية، في الساعة الثامنة مساء يوم 29 أكتوبر، بعد وقت طويل من تدفق المياه إلى العديد من البلدات والقرى القريبة.






وقال رئيس إقليم فالنسيا إنه كان ليصدر تحذيرا مبكرا لو تم إخطار السلطات بخطورة الموقف من قبل هيئة رسمية لمراقبة المياه.


وأسفرت الفيضانات الكارثية عن سقوط 219 ضحية، من بينها 211 حالة وفاة في منطقة فالنسيا، و7 وفيات في منطقة كاستيا لا مانشا المجاورة وحالة وفاة واحدة في إقليم الأندلس جنوبا.





وبلغ التوتر ذروته الأسبوع الماضي في بلدة بايبورتا المنكوبة، عندما استقبل السكان الغاضبون أعضاء العائلة المالكة ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز والمسؤولين المحليين عبر رشقهم بالطين خلال زيارتهم الأولى لتفقد الأضرار. RT

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