مدير مستشفى كمال عدوان: شمال غزة يتعرض لإبادة

دعا مدير كمال عدوان حسام أبو صفية، بشكل عاجل إلى توفير الإمدادات الأساسية وخدمات الإسعاف، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شمال غزة.



وقال "بدأنا نلاحظ ظهور حالات من سوء التغذية والمجاعة في المنطقة. شمال غزة يتعرض لحرب إبادة، ونحن نعاني في صمت نتيجة الجرائم التي تُرتكب ضدنا. نظامنا الصحي وحقوق شعبنا تحت تهديد شديد، ونحن بحاجة ماسة إلى الدعم الطبي".



وأكد أبو صفية أن الأزمة في شمال غزة، التي تتسم بهجوم منهجي على النظام الصحي، مستمرة، مضيفا "نفقد أرواحًا كل يوم بسبب نقص الرعاية المتخصصة والموارد، ومن المؤسف جدًا أن نتلقى مكالمات محزنة عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، ونحن عاجزون عن مساعدتهم".



"تلقينا تقارير عن أطفال ونساء محاصرين في ظروف صعبة، واليوم ننعى فقدانهم كشهداء. وهذه الحقيقة لا تُحتمل. نشهد حالات مقلقة من سوء التغذية بين الأطفال والبالغين، ونعاني في توفير حتى وجبة واحدة في اليوم لعمال المستشفى، وسط نقص حاد في المواد الغذائية واللوازم الطبية"، وفق أبو صفية، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة بشكل عاجل في هذا الوقت العصيب.



وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى نحو 43,552 شهيدا، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.