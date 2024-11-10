الأونروا تحذر من مجاعة وشيكة شمال غزة

حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الليلة الماضية، من احتمال حدوث مجاعة شمال قطاع غزة الذي يشهد حصارا وتطهيرا عرقيا إسرائيليا منذ أكثر من شهر، فيما رفضت إسرائيل التحذير من وجود مجاعة.



وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، أعرب لازاريني عن أسفه، من أن احتمال حدوث مجاعة "ليس مفاجئا"، مشيرا إلى أن إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح لحرمان الناس في غزة من الأساسيات، بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة.

وبيّن أن المساعدات التي تدخل إلى القطاع ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلا عن 30 شاحنة يوميا، ما يمثل نحو 6 بالمئة فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين.

وطالب باتخاذ خطوات عاجلة، من بينها وجود إرادة سياسية لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية والتجارية إلى غزة، وقرارات سياسية للسماح بدخول القوافل إلى شمال غزة بانتظام ودون انقطاع، داعيا إلى إرادة سياسية لمعالجة أزمة الجوع والقضاء عليها لأن "الأوان لم يفت بعد".

وأول أمس الجمعة، حذر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية) من وجود احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق شمال غزة، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إبادة شمال قطاع غزة.

وشدد التقرير على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة، مطالبا بتحرك عاجل خلال الأيام القادمة "وليس خلال أسابيع".

