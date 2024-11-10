ترمب يفوز بولاية أريزونا مكتسحاً جميع الولايات المتأرجحة

ترمب يفوز بولاية أريزونا مكتسحاً جميع الولايات المتأرجحة
التاريخ
11/10/2024 4:35:14 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز دونالد ترمب بولاية أريزونا في اطار الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الأسبوع، حسبما توقعت شبكات تلفزة أميركية السبت، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.
وبعد أربعة أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة ((سي إن إن)) و((إن بي سي)) حصول ترمب على 11 صوتاً انتخابياً إضافياً ليصبح إجمالي ما حصل عليه في المجمع الانتخابي 312 صوتاً.
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