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ترمب يفوز بولاية أريزونا مكتسحاً جميع الولايات المتأرجحة

11/10/2024 4:35:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز دونالد ترمب بولاية أريزونا في اطار الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الأسبوع، حسبما توقعت شبكات تلفزة أميركية السبت، ليكمل اكتساح الجمهوريين لكل الولايات السبع المتأرجحة.
وبعد أربعة أيام من فرز الأصوات في هذه الولاية الجنوبية الغربية التي تضم عددا كبيرا من السكان من أصل إسباني، توقعت شبكة ((سي إن إن)) و((إن بي سي)) حصول ترمب على 11 صوتاً انتخابياً إضافياً ليصبح إجمالي ما حصل عليه في المجمع الانتخابي 312 صوتاً.

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