الطباع يثمن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع التعدين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس الهيئة الإدارية للشركة، حمدي الطباع، في بيان صحفي اليوم أن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الملكية للنهوض بقطاع التعدين، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع التعدين والطاقة.
وقال الطباع إن القرار يعتبر جزءا من مساعي الحكومة للنهوض بالصناعات ذات القيمة المضافة، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في الصناعة التعدينية على مستوى المنطقة، من خلال استغلال الثروات المعدنية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة بواسطة الأيدي الأردنية وبخبرات واستثمارات رجال الأعمال الأردنيين.
وأضاف الطباع أن الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، التي تأسست بمبادرة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وتعزز استقلال الأردن في استخراج الثروات المعدنية وتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وأكد الطباع أن الجمعية تثبت من خلال تأسيس هذه الشركة دورها الفاعل في تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مما يساهم في تحقيق الرؤية الملكية للإصلاح الاقتصادي والنجاح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار الطباع إلى توجه الحكومة لتسريع الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الاستثمار الناجح يساهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، ويعزز من تكامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعرب الطباع عن شكره وامتنانه لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، على جهودهم المستمرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع التعدين في المملكة.
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