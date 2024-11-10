الطباع يثمن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم لتعزيز قطاع التعدين

ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية للتنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا.



وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين ورئيس الهيئة الإدارية للشركة، حمدي الطباع، في بيان صحفي اليوم أن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الملكية للنهوض بقطاع التعدين، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في قطاع التعدين والطاقة.



وقال الطباع إن القرار يعتبر جزءا من مساعي الحكومة للنهوض بالصناعات ذات القيمة المضافة، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن كمركز رائد في الصناعة التعدينية على مستوى المنطقة، من خلال استغلال الثروات المعدنية والموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة بواسطة الأيدي الأردنية وبخبرات واستثمارات رجال الأعمال الأردنيين.



وأضاف الطباع أن الشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، التي تأسست بمبادرة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين، تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي في المملكة، وتعزز استقلال الأردن في استخراج الثروات المعدنية وتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.



وأكد الطباع أن الجمعية تثبت من خلال تأسيس هذه الشركة دورها الفاعل في تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وجذب الاستثمارات وتعزيز الاستثمارات المحلية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مما يساهم في تحقيق الرؤية الملكية للإصلاح الاقتصادي والنجاح في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.



وفي السياق ذاته، أشار الطباع إلى توجه الحكومة لتسريع الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار واتخاذ قرارات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الاستثمار الناجح يساهم في خلق فرص عمل جديدة للأردنيين، ويعزز من تكامل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأعرب الطباع عن شكره وامتنانه لوزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، على جهودهم المستمرة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم قطاع التعدين في المملكة.