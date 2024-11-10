التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26.3% خلال أكتوبر.. والشهرى يتراجع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 26.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، وتراجع على أساس شهرى بنسبة 1.5%.

وكان معدل التضخم السنوى فى مصر ارتفع إلى 26% خلال شهر سبتمبر الماضى ، مقابل 25.6% فى شهر أغسطس 2024.

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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهر من العام السابق.

وأضاف الجهاز، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 240.0 نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلاً بذلك تراجع معدل التضخم بنسبة قدرها 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3% شهر سبتمبر 2024.

وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة -0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.4%.

وأشار إلى أن التضخم انخفض رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%.

وأوضح أن التضخم السنوى سجل 26.3% بسبب ارتفاعا قدره 1.4% في الطعام والمشروبات، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%.