التضخم السنوى فى مصر يرتفع إلى 26.3% خلال أكتوبر.. والشهرى يتراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر إلى 26.3% خلال شهر أكتوبر الماضى، وتراجع على أساس شهرى بنسبة 1.5%.
وكان معدل التضخم السنوى فى مصر ارتفع إلى 26% خلال شهر سبتمبر الماضى ، مقابل 25.6% فى شهر أغسطس 2024.
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وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية سجل 26.3% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 38.5% لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف الجهاز، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 240.0 نقطة لشهر أكتوبر 2024، مسجلاً بذلك تراجع معدل التضخم بنسبة قدرها 1.5% لشهر أكتوبر 2024 مقابل 2.3% شهر سبتمبر 2024. ما الأسباب؟
وأرجع الجهاز أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -2.1%، مجموعة الخضروات بنسبة -0.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.4%.
وأشار إلى أن التضخم انخفض رغم ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2%، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 1.2%، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.1%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%.
وأوضح أن التضخم السنوى سجل 26.3% بسبب ارتفاعا قدره 1.4% في الطعام والمشروبات، مرجعا ذلك إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1%، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%.
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