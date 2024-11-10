إيويالا تسعى لولاية ثانية دون منافسة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، أن نغوزي أوكونجو إيويالا، أول امرأة وأول إفريقية تتولى رئاسة المنظمة، تخوض سباق الترشح لولاية ثانية دون منافسة.
كانت المديرة العامة البالغة من العمر 70 عاماً قد أعلنت في سبتمبر عن نيتها الترشح لولاية ثانية، بعد أن واجهت في تعيينها الأول تحديات استمرت لأشهر بسبب موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي عرقل تعيينها خلال ولايته الأولى، بحسب سي إن إن.
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وقال رئيس مجلس المنظمة، السفير النرويجي بيتر أولبرغ، لأعضاء المنظمة إنه ((لم يتم استلام أي ترشيحات أخرى لهذا المنصب)) بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة، ما يجعل أوكونجو إيويالا ((المرشحة الوحيدة للمنصب))، حسب بيان صادر عن المجلس.
وينتهي المنصب الحالي لأوكونجو إيويالا في أغسطس 2025.
يتم اختيار المديرين العامين للمنظمة بالإجماع من بين الأعضاء البالغ عددهم 166 عضواً.
تولت أوكونجو إيويالا منصبها في مارس 2021، وركزت قيادتها على إعادة النشاط والحيوية للمنظمة التي تعاني من الجمود.
وتعدُّ أوكونجو إيويالا التي شغلت مناصب سابقة كوزيرة للخارجية والمالية في نيجيريا، شخصية ذات قدرة على توحيد الجهود وتحقيق الإنجازات.
ورغم حصولها على دعم واسع، فإن توليها المنصب في البداية كان قد تعطل بسبب معارضة ترامب الذي فضَّل مرشحاً من كوريا الجنوبية، وهو موقف تم التراجع عنه عندما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869284
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