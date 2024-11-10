إيويالا تسعى لولاية ثانية دون منافسة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت رئيسة منظمة التجارة العالمية، أمس السبت، أن نغوزي أوكونجو إيويالا، أول امرأة وأول إفريقية تتولى رئاسة المنظمة، تخوض سباق الترشح لولاية ثانية دون منافسة.

كانت المديرة العامة البالغة من العمر 70 عاماً قد أعلنت في سبتمبر عن نيتها الترشح لولاية ثانية، بعد أن واجهت في تعيينها الأول تحديات استمرت لأشهر بسبب موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد الذي عرقل تعيينها خلال ولايته الأولى، بحسب سي إن إن.

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وقال رئيس مجلس المنظمة، السفير النرويجي بيتر أولبرغ، لأعضاء المنظمة إنه ((لم يتم استلام أي ترشيحات أخرى لهذا المنصب)) بحلول الموعد النهائي يوم الجمعة، ما يجعل أوكونجو إيويالا ((المرشحة الوحيدة للمنصب))، حسب بيان صادر عن المجلس.

وينتهي المنصب الحالي لأوكونجو إيويالا في أغسطس 2025.

يتم اختيار المديرين العامين للمنظمة بالإجماع من بين الأعضاء البالغ عددهم 166 عضواً.

تولت أوكونجو إيويالا منصبها في مارس 2021، وركزت قيادتها على إعادة النشاط والحيوية للمنظمة التي تعاني من الجمود.

وتعدُّ أوكونجو إيويالا التي شغلت مناصب سابقة كوزيرة للخارجية والمالية في نيجيريا، شخصية ذات قدرة على توحيد الجهود وتحقيق الإنجازات.

ورغم حصولها على دعم واسع، فإن توليها المنصب في البداية كان قد تعطل بسبب معارضة ترامب الذي فضَّل مرشحاً من كوريا الجنوبية، وهو موقف تم التراجع عنه عندما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة.

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