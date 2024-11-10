تنظيم إجراءات التصالح فى مخالفات البناء على أراض الإصلاح الزراعى

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت الدكتورة منال عوض التنمية المحلية، وعلاء فاروق الزراعة، بروتوكول تعاون، لتنظيم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمحافظات وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول فى كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية.

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وأكد وزير الزراعة، أنه ووفقاً للبروتوكول؛ تقوم الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضى الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك، وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعى للحالات التى تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوى الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى.

وأضاف أنه فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للإصلاح الزراعى التى تجاوز قيمتها مليون جنيه؛ يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.

وأوضح فاروق، أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعى قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.

وبمقتضى هذا البروتوكول، تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى الكائنة بالمحافظات وعددها 19 مديرية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات، ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها فى هذا الشأن.

كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضى المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمبانى المُقامة على هذه الأراضى، مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.

كما نص البرتوكول على أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعى كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه، وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

وفى حالة الموافقة، يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.

وفى حالة السداد، يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الأصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك إستكمال باقى إجراءات طلب التصالح.