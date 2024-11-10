توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أفاد مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة أمس السبت بتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رافاييل.
وضرب الإعصار رافاييل خليج المكسيك يوم الأربعاء وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.
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وأضاف المكتب أن 490241 برميلا من النفط و313 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي توقف إنتاجها أمس السبت.
ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.
وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371 إلي جانب تحريك سبع سفن للحفر بعيدا عن مسار الإعصار.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869282
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