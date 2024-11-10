توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد مكتب السلامة وإنفاذ الاشتراطات البيئية في الولايات المتحدة أمس السبت بتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط الخام ونحو 17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة في أعقاب الإعصار رافاييل.

وضرب الإعصار رافاييل خليج المكسيك يوم الأربعاء وانتقل بعد ذلك إلى وسط الخليج، مما دفع شركات النفط إلى إخلاء العشرات من منشآت الإنتاج والحفر.

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وأضاف المكتب أن 490241 برميلا من النفط و313 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي توقف إنتاجها أمس السبت.

ويشكل خليج المكسيك الأمريكي 15% من إجمالي إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشار المكتب إلى إجلاء عمال النفط والغاز من 41 منصة إنتاج من أصل 371 إلي جانب تحريك سبع سفن للحفر بعيدا عن مسار الإعصار.

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