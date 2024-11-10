تحسن الإيرادات وزيادة عوائد الودائع يقفزان بأرباح MBC السعودية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قاد ارتفاع الإيرادات وزيادة العوائد المالية للودائع النقدية أرباح مجموعة“إم بي سي” (MBC) لتسجيل قفزة في الربع الثالث من العام، على أساس سنوي، وفق إفصاح على“تداول السعودية”.

صافي ربح المجموعة الإعلامية زاد إلى 12.7 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي بارتفاع ناهز قدره 1772%، رغم انخفاض حصتها في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

موضوعات“هونج كونج” تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات المفوضية الأوروبية: التضخم يتجه للانخفاض متوافقًا مع أهداف“المركزي” البرازيل ترفع أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 67%

في وقت سابق من الشهر الجاري، تمّ الإعلان عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لحصة شركة الاستدامة القابضة، المملوكة لوزارة المالية السعودية، في“أم بي سي” والبالغة 54%، مقابل نحو ملياري دولار.

شهدت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث تحسنأ أيضاً، إذ ارتفعت 16.6%، على أساس سنوي، إلى 757 مليون ريال تقريباً، ما عزته الشركة إلى مرونة في القطاعات الأساسية، رغم التحديات والتقلبات الموسمية التي ألقت بظلالها على بعض القطاعات الإعلانية.

“إم بي سي” توقعت في إفصاحها أن منصة“شاهد” للفيديوهات تحت الطلب، وهي مكون رئيسي في إيرادات المجموعة إذ ساهمت بنحو ثلثها خلال الربع الثالث، ستحقق تعادلاً بين الإيرادات والمصروفات في 2027، أي قبل عام من الموعد المحدد سابقاً. وتراجع صافي خسائر“شاهد” الفصلي 53% على أساس سنوي إلى 38 مليون ريال.

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