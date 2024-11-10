تحسن الإيرادات وزيادة عوائد الودائع يقفزان بأرباح MBC السعودية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قاد ارتفاع الإيرادات وزيادة العوائد المالية للودائع النقدية أرباح مجموعة“إم بي سي” (MBC) لتسجيل قفزة في الربع الثالث من العام، على أساس سنوي، وفق إفصاح على“تداول السعودية”.
صافي ربح المجموعة الإعلامية زاد إلى 12.7 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي بارتفاع ناهز قدره 1772%، رغم انخفاض حصتها في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
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في وقت سابق من الشهر الجاري، تمّ الإعلان عن شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي لحصة شركة الاستدامة القابضة، المملوكة لوزارة المالية السعودية، في“أم بي سي” والبالغة 54%، مقابل نحو ملياري دولار.
شهدت إيرادات المجموعة خلال الربع الثالث تحسنأ أيضاً، إذ ارتفعت 16.6%، على أساس سنوي، إلى 757 مليون ريال تقريباً، ما عزته الشركة إلى مرونة في القطاعات الأساسية، رغم التحديات والتقلبات الموسمية التي ألقت بظلالها على بعض القطاعات الإعلانية.
“إم بي سي” توقعت في إفصاحها أن منصة“شاهد” للفيديوهات تحت الطلب، وهي مكون رئيسي في إيرادات المجموعة إذ ساهمت بنحو ثلثها خلال الربع الثالث، ستحقق تعادلاً بين الإيرادات والمصروفات في 2027، أي قبل عام من الموعد المحدد سابقاً. وتراجع صافي خسائر“شاهد” الفصلي 53% على أساس سنوي إلى 38 مليون ريال.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869281
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