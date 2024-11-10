البرازيل ترفع أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 67% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت حكومة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن خطط لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بشكل أكبر مما كان مخططاً له سابقاً.

بدلاً من الهدف السابق المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 59% عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2035، سيسعى البلد الآن لتحقيق خفض بنسبة 67%، وفقاً لما أعلنته الحكومة اليسارية يوم الجمعة.

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وتهدف هذه التغييرات إلى توافق هدف البرازيل في خفض الانبعاثات -الذي يُعرف بـ((المساهمة المحددة وطنياً)) أو NDC- مع شروط اتفاق باريس لعام 2016، وفقاً لما ورد في بيان رسمي نُشر مساء الجمعة.

ومن المقرر أن يُعلن الموقعون على اتفاق باريس أهدافهم الجديدة لخفض الانبعاثات بحلول شهر فبراير المقبل، لكن البرازيل ستعرض هدفها الجديد في مؤتمر المناخ الـCOP29 للأمم المتحدة الذي سيُعقد في باكو، أذربيجان، بدءاً من 11 نوفمبر.

كما ستستضيف البرازيل المؤتمر المقبل للمناخ، COP30، في نوفمبر من العام المقبل في مدينة بيلم في منطقة الأمازون.

ووفقاً للهدف الجديد، سيُسمح للبرازيل بإنتاج انبعاثات تصل إلى نحو 850 مليون إلى مليار طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) بحلول عام 2035، مقارنة بـ 2.4 مليار طن في عام 2005.

وأشار البيان الحكومي إلى أن ((المساهمة المحددة وطنياً الجديدة تشمل جميع قطاعات الاقتصاد، وتتوافق مع هدف اتفاق باريس للحد من الاحترار المناخي إلى 1.5 درجة مئوية))، وأضاف أن البرازيل ستحقق ((الحياد المناخي)) بحلول عام 2050.

ومع ذلك، قالت المنظمة غير الحكومية البرازيلية ((مرصد المناخ))، وهي شبكة من منظمات المجتمع المدني والمجموعات البيئية، إن البرنامج غير طموح بما فيه الكفاية.

وقال ماريو أستريني، السكرتير التنفيذي للمنظمة، إن البلاد أغفلت معلومات أساسية بشأن استراتيجياتها لمكافحة إزالة الغابات واستخدام الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن المزيد من الشفافية يجب أن تُتوقع من ((دولة تهدف إلى أن تكون رائدة في مكافحة أزمة المناخ على الصعيد متعدد الأطراف)).

وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع أن معدل إزالة الغابات في منطقة الأمازون قد انخفض بنسبة 30%، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 عاماً.

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