محمد مهران رئيسًا مؤقتًا لصندوق الحوادث المجهلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) علمت“البورصة” أنه تم اختيار محمد مهران رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ، كرئيس مؤقت للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة، خلفًا لـ”سما صادق” رئيس مجلس إدارة الصندوق والتى تقدمت باستقالتها فى وقت سابق.
ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة قرارًا بالموافقة على اختيار أحد الأعضاء المنتدبين بشركات التأمين لرئاسة الصندوق.
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كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1968 لسنة 2021 بتعيين سما محمد صادق رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع فى مصر والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة لمدة 4 سنوات، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وما عرضه رئيسها.
كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى ليضم فى عضويته كلًا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وممثل عن وزارة الداخلية، ومحمد مهران كعضو من ذوى الخبرة.
تم تأسيس صندوق الحوادث المجهلة بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضه لعجز كلى أو جزئى نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة غير المغطاة تأمينياً من أى من شركات التأمين و”حلت المجمعة محل الشركات”.
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