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محمد مهران رئيسًا مؤقتًا لصندوق الحوادث المجهلة

11/10/2024 4:29:25 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) علمت“البورصة” أنه تم اختيار محمد مهران رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين ، كرئيس مؤقت للصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة، خلفًا لـ”سما صادق” رئيس مجلس إدارة الصندوق والتى تقدمت باستقالتها فى وقت سابق.

ومن المقرر أن يصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة قرارًا بالموافقة على اختيار أحد الأعضاء المنتدبين بشركات التأمين لرئاسة الصندوق.

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كان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1968 لسنة 2021 بتعيين سما محمد صادق رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع فى مصر والمعروف بصندوق الحوادث المجهلة لمدة 4 سنوات، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ إنشاء الصندوق بناءً على ترشيح من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وما عرضه رئيسها.

كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومى ليضم فى عضويته كلًا من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين، ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، والعضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، وممثل عن وزارة الداخلية، ومحمد مهران كعضو من ذوى الخبرة.

تم تأسيس صندوق الحوادث المجهلة بمقتضى القانون رقم 72 لسنة 2007 بهدف تحقيق أكبر قدر من الحماية للمتضررين من حوادث مركبات النقل السريع نتيجة فقد ذويهم أو عائلهم أو تعرضه لعجز كلى أو جزئى نتيجة حوادث مركبات النقل السريع فى حالات الحوادث المجهلة أو الحوادث المعلومة غير المغطاة تأمينياً من أى من شركات التأمين و”حلت المجمعة محل الشركات”.

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