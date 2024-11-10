المفوضية الأوروبية: التضخم يتجه للانخفاض بما يتوافق مع أهداف المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس ديمبروفسكي، أن معدلات التضخم تحت السيطرة رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي
الأوروبي.
وقال ديمبروفسكي، في تصريح خاص لقناة“الكويتية الاخبارية”، إن البنك المركزي الاوروبي يقوم في الوقت نفسه بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، لتحسين ظروف الإقراض في منطقة اليورو.
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وقد برز الانقسام في منطقة اليورو بالنسبة لحفض أسعارالفائدة بعد أن قام المركزي الأوروبي بثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الجاري، لتصل أسعار الفائدة إلى 3.25% على الودائع، و 3.4% على إقراض البنوك، حيث تدعو دول في جنوب أوروبا إلى مزيد من الخفض الشهر القادم لدعم أداء الاقتصاد.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869275
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