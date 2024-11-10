Sunday, 10 November 2024 04:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المفوضية الأوروبية: التضخم يتجه للانخفاض بما يتوافق مع أهداف المركزي

11/10/2024 4:29:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس ديمبروفسكي، أن معدلات التضخم تحت السيطرة رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي الأوروبي.

وقال ديمبروفسكي، في تصريح خاص لقناة“الكويتية الاخبارية”، إن البنك المركزي الاوروبي يقوم في الوقت نفسه بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، لتحسين ظروف الإقراض في منطقة اليورو.

موضوعات متعلقة “هونج كونج” تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات البرازيل ترفع أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 67% واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل تنخفض 65% في 10 أشهر

وقد برز الانقسام في منطقة اليورو بالنسبة لحفض أسعارالفائدة بعد أن قام المركزي الأوروبي بثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الجاري، لتصل أسعار الفائدة إلى 3.25% على الودائع، و 3.4% على إقراض البنوك، حيث تدعو دول في جنوب أوروبا إلى مزيد من الخفض الشهر القادم لدعم أداء الاقتصاد.

المصدر:

MENAFN10112024000202011048ID1108869275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث