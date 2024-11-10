المفوضية الأوروبية: التضخم يتجه للانخفاض بما يتوافق مع أهداف المركزي

MENAFN - Al-Borsa News) أكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس ديمبروفسكي، أن معدلات التضخم تحت السيطرة رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن التضخم يتجه نحو الانخفاض بما يتوافق مع أهداف الأوروبي.

وقال ديمبروفسكي، في تصريح خاص لقناة“الكويتية الاخبارية”، إن البنك المركزي الاوروبي يقوم في الوقت نفسه بتخفيض أسعار الفائدة تدريجيا، لتحسين ظروف الإقراض في منطقة اليورو.

موضوعات“هونج كونج” تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات البرازيل ترفع أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 67% واردات كوريا الجنوبية من سيارات الديزل تنخفض 65% في 10 أشهر

وقد برز الانقسام في منطقة اليورو بالنسبة لحفض أسعارالفائدة بعد أن قام المركزي الأوروبي بثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الجاري، لتصل أسعار الفائدة إلى 3.25% على الودائع، و 3.4% على إقراض البنوك، حيث تدعو دول في جنوب أوروبا إلى مزيد من الخفض الشهر القادم لدعم أداء الاقتصاد.

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