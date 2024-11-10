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هونج كونج تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات - جريدة البورصة

11/10/2024 4:29:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي في هونج كونج هذا العام قرب الحد الأدنى من نطاق التوقعات، بحسب ما كتبه وزير المالية بول تشان في مدونته الأسبوعية.

نشرت حكومة المدينة توقعات في أغسطس تشير إلى أن النمو في العام الجاري سيكون في نطاق بين 2.5% إلى 3.5%. ومن المنتظر أن تعلن عن توقعات العام بالكامل وتنتهي من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 15 نوفمبر.

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ونما الاقتصاد 1.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر وفقاً لتقديرات أولية أُعلنت الشهر الماضي. وتلك أضعف وتيرة في خمسة فصول، وذلك بسبب تباطؤ الصادرات والإنفاق.

وذكر تشان في مدونته أن الاقتصاد سيواصل الحفاظ على الزخم لبقية العام، في الوقت الذي تتحسن فيه المعنويات بالسوق تجاه قطاعات من بينها تداول الأسهم والعقارات.

المصدر:

MENAFN10112024000202011048ID1108869274

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