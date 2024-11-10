هونج كونج تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) من المرجح أن يكون النمو الاقتصادي في هونج كونج هذا العام قرب الحد الأدنى من نطاق التوقعات، بحسب ما كتبه وزير
المالية بول تشان في مدونته الأسبوعية.
نشرت حكومة المدينة توقعات في أغسطس تشير إلى أن النمو في العام الجاري سيكون في نطاق بين 2.5% إلى 3.5%. ومن المنتظر أن تعلن عن توقعات العام بالكامل وتنتهي من بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 15 نوفمبر.
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ونما الاقتصاد 1.8% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر وفقاً لتقديرات أولية أُعلنت الشهر الماضي. وتلك أضعف وتيرة في خمسة فصول، وذلك بسبب تباطؤ الصادرات والإنفاق.
وذكر تشان في مدونته أن الاقتصاد سيواصل الحفاظ على الزخم لبقية العام، في الوقت الذي تتحسن فيه المعنويات بالسوق تجاه قطاعات من بينها تداول الأسهم والعقارات.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869274
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