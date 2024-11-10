مصرف أبو ظبي يربح 6.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أباح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر” بنسبة 91.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 6.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.55 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر إلى 26 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

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وكانت وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ”مصرف أبوظبي الإسلامي مصر”، على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية.

واعتمدت العمومية العادية زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وأوضحت أن الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام الماضي بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي.

فيما وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.

كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية، رهناً بموافقة المركزي المصري.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، بشأن زيادة رأس المال.

ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه.

وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، على أن تمول الزيادة من صافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 2023.