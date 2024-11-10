إمدادات الغاز وزيادات الأسعار وراء تراجع أرباح أبو قير للأسمدة 35% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.28 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.98 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.62 مليار جنيه، مقارنة بـ4.33 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.

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وأرحعت الشركة تراجع الأرباح إلى هبوط قيمة المبيعات نتيجة انخفاض الكميات المباعة ومتوسطات أسعار التصدير بالعملة الأجنبية، بسبب انخفاض ضخ الغاز لمصانع الشركة وتخفيض الأحمال وكذلك زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة، وهي كميات متعاقد على معظمها بأسعار أعلى من أسعار الشحن بشهر سبتمبر.

ومن بين الأسباب أيضًا زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة الزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتعتزم شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، التوسع في استخدام الطاقة الجديدة، خلال الفترة المقبلة لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدان الكهرباء الداخلية .

أسندت الشركة أعمال تنفيذ محطة طاقة شمسية قدرة 2.5 ميغاواط إلى الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ هذه الخطوة، وفق مسؤول تحدث مع منصة“العربية”. وقال المسؤول، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة الشمسية تصل إلى نحو 90 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تقارب 6 أشهر.

وأعلنت شركة“أبوقير للأسمدة” في 27 يونيو الماضي، نيتها التحول جزئياً إلى الاعتماد على الهيدروجين، والبدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

وكانت اقترحت شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، إجراء توزيعات نقدية 5 جنيهات للسهم عن أرباح العام الماضي.

وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية يوم 28 سبتمبر المقبل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، وتوزيعات حساب الأرباح المقترح من الشركة.

تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 4.32% خلال العام المالي الماضي، لتصل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 14.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 18.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.55 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير وهبوط كمية المبيعات لانخفاض إنتاج مصنع“أبو قير 1” لإجراء عمرة مخططة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك عدم إنتظام إمدادات الغاز خلال شهر يونيو الماضي.

ومن بين الأسباب كذلك زيادة تكلفة مستلزمات التشعيل نتيجة الزيادة السعرية وتغيرات سعر الصرف، مما أثر على مبيعات التصدير وإيرادات الاستثمارات ومستلزمات التشغيل والأصول المالية للشركة.

وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.

واعتمدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 7.145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025.

وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 21.35 مليار جنيه ومبيعات بمبلغ 18.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وكان وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، على البدء في اجراءات مشروع الحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.

كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تركيب محطات طاقة شمسية 2.5 ميجا وات وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.