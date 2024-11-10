إمدادات الغاز وزيادات الأسعار وراء تراجع أرباح أبو قير للأسمدة 35% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 35.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل 1.28 مليار جنيه، مقارنة بربح 1.98 مليار جنيه ربح خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 3.62 مليار جنيه، مقارنة بـ4.33 مليار جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي.
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وأرحعت الشركة تراجع الأرباح إلى هبوط قيمة المبيعات نتيجة انخفاض الكميات المباعة ومتوسطات أسعار التصدير بالعملة الأجنبية، بسبب انخفاض ضخ الغاز لمصانع الشركة وتخفيض الأحمال وكذلك زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة، وهي كميات متعاقد على معظمها بأسعار أعلى من أسعار الشحن بشهر سبتمبر.
ومن بين الأسباب أيضًا زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة الزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وتعتزم شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، التوسع في استخدام الطاقة الجديدة، خلال الفترة المقبلة لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدان الكهرباء الداخلية .
أسندت الشركة أعمال تنفيذ محطة طاقة شمسية قدرة 2.5 ميغاواط إلى الهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ هذه الخطوة، وفق مسؤول تحدث مع منصة“العربية”. وقال المسؤول، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء المحطة الشمسية تصل إلى نحو 90 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تقارب 6 أشهر.
وأعلنت شركة“أبوقير للأسمدة” في 27 يونيو الماضي، نيتها التحول جزئياً إلى الاعتماد على الهيدروجين، والبدء في إجراءات مشروع الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
وكانت اقترحت شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”، إجراء توزيعات نقدية 5 جنيهات للسهم عن أرباح العام الماضي.
وتقرر دعوة الجمعية العامة العادية يوم 28 سبتمبر المقبل، للنظر في تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي، وتوزيعات حساب الأرباح المقترح من الشركة.
تراجعت أرباح شركة“أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بنسبة 4.32% خلال العام المالي الماضي، لتصل 13.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بربح 14.1 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 18.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.55 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض قيمة المبيعات نتيجة انخفاض متوسطات أسعار التصدير وهبوط كمية المبيعات لانخفاض إنتاج مصنع“أبو قير 1” لإجراء عمرة مخططة خلال شهر مايو الماضي، وكذلك عدم إنتظام إمدادات الغاز خلال شهر يونيو الماضي.
ومن بين الأسباب كذلك زيادة تكلفة مستلزمات التشعيل نتيجة الزيادة السعرية وتغيرات سعر الصرف، مما أثر على مبيعات التصدير وإيرادات الاستثمارات ومستلزمات التشغيل والأصول المالية للشركة.
وكانت كشفت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء التشغيل التدريجي لمصانعها بعد عودة إمدادات الغاز الطبيعي.
واعتمدت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بقيمة 7.145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025.
وتستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات بقيمة 21.35 مليار جنيه ومبيعات بمبلغ 18.65 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.
وكان وافق مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة، على البدء في اجراءات مشروع الحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين.
كما قرر مجلس الإدارة الموافقة على تركيب محطات طاقة شمسية 2.5 ميجا وات وذلك لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.
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