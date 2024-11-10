خفضًا للإنفاق.. الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لرصف الشوارع بالإنترلوك

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت وزارة التخطيط، أن مخصصات برنامج رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، بلغت 8 مليارات جنيه.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
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وأكد تقرير للوزارة، أن خطة 2024-2025 شهدت توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرا إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي المخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه.
وأوضح أن الوزارة لازالت تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات. اقرأ أيضا:“الوطنية الكويتية” تتعاون مع“أفرولاند” لإقامة مصنع لإنتاج الإنترلوك
وأضاف التقرير، أن تكلفة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك منخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع منه 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين.
وأكد أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد.
وكانت الوزارة قد استجابت لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.
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