خفضًا للإنفاق.. الحكومة تخصص 8 مليارات جنيه لرصف الشوارع بالإنترلوك

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وزارة التخطيط، أن مخصصات برنامج رصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، بلغت 8 مليارات جنيه.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز فعالية الاستثمارات العامة، والقضاء على التحديات التي تواجه تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

موضوعاتمحمد مهران رئيسًا مؤقتًا لصندوق الحوادث المجهلة التموين: استقرار الأسعار بالأسواق عبر توفير السلع وتشديد الرقابة تفعيل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الإصلاح الزراعى

وأكد تقرير للوزارة، أن خطة 2024-2025 شهدت توسعاً ملحوظاً في الاستثمارات المخصصة لرصف الشوارع باستخدام الإنترلوك، مشيرا إلى تجاوز الاستثمارات مليار جنيه من إجمالي المخصصات برنامج الرصف البالغ 8 مليارات جنيه.

وأوضح أن الوزارة لازالت تعمل على حصر وتطوير الشوارع المستهدفة بالتعاون مع مختلف المحافظات.

وأضاف التقرير، أن تكلفة استبدال رصف الأسفلت ببلاط الإنترلوك منخفضة، حيث يتراوح سعر المتر المربع منه 400-500 جنيه، مقارنة بنحو 800 – 1000 جنيه للمتر المربع عند استخدام البوتامين.

وأكد أن تنفيذ المبادرة يُدعم المنتج المحلي ويوفر العملة الصعبة، حيث تغطي الصناعة المحلية حالياً حوالي 40% من احتياجات تصنيع الإنترلوك، ما يقلل من الحاجة لاستيراده ويُسهم في تخفيض الاستيراد.

وكانت الوزارة قد استجابت لتوصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الصادرة في فبراير 2024، والتي أوصت بالبحث عن بدائل لرصف الطرق التي يقل عرضها عن 8 أمتار، في ظل ارتفاع أسعار مادة البيتومين، والاحتياج لاستيراده من الخارج.