مصرف أبو ظبي يقرر الحصول على تمويل مساند بـ66.9 مليون دولار من المساهم الرئيسي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قرر“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، الحصول على تمويل مساند من المساهم الرئيسي“مصرف أبو ظبي الإسلامي الإمارات” بقيمة 66.92 مليون دولار.
وأوضح المصرف أن التمويل بهدف دعم خطة النمو والتوسع للمصرف، على أن يكون لمدة 7 سنوات.
موضوعات متعلقة
“أسمنت سيناء” تتحول لربح 2.74 مليار جنيه خلال 9 أشهر “مصرف أبو ظبي” يربح 6.8 مليار جنيه خلال 9 أشهر مراجعة صندوق النقد وموسم نتائج الأعمال يدعمان صعود“EGX30”
ارتفعت أباح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر” بنسبة 91.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 6.8 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.55 مليار جنيه أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة خلال التسعة أشهر إلى 26 مليار جنيه، مقابل 13.6 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ”مصرف أبوظبي الإسلامي مصر”، على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم مجانية.
واعتمدت العمومية العادية زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع زيادة مجانية من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
وأوضحت أن الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلاً من صافي أرباح العام الماضي بواقع 0.2 سهم لكل سهم أصلي.
فيما وافقت الجمعية غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه.
كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال أسهم مجانية، رهناً بموافقة المركزي المصري.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح“مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر”، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المرخص به من 7 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه موزعة على 100 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، على أن تمول الزيادة من صافي أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 2023.
MENAFN10112024000202011048ID1108869270
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.