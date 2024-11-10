أسمنت سيناء تتحول لربح 2.74 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت شركة“أسمنت سيناء” إلى ربح 2.74 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بصافي خسائر 121.5مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل 3.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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وكانت كشفت شركة“أسمنت سيناء”، عن بيع كامل حصتها في شركة“سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند”، لصالح شركة“آلبورج بورتلاند هولدنج أيه/أس”.
وأوضحت الشركة أن قيمة عملية البيع بلغت 29.99 مليون يورو أي ما يعادل 33.75 يورو للسهم، والذي يمثل مبلغ 1.81 جنيه لكل سهم.
واعتمدت شركة أسمنت سيناء، دراسة المستشار المالي المستقل لقيمة أسهم شركة سيناء الأبيض بورتلاند، في إطار بيع حصة الشركة فيها بعدد 888.887 سهم.
وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة قدرت قيمة سهم شركة سيناء للأسمنت الأبيض بمبلغ 1.76 جنيه للسهم.
وقررت الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبيع الأسهم المملوكة لأسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بسعر لايقل عن القيم السوقية العادلة.
وكانت كشفت شركة“أسمنت سيناء”، عن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 75.95%.
وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في عدد 127.74 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة البالغ عددها 168.2 مليون سهم.
وقالت إنه لن يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية طبقا لنشرة الاكتتاب.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على قيام شركة أسمنت سيناء، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.01 مليار جنيه بزياة قدرها 1.68 مليار جنيه لعدد 168.2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة، وتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم لأصلي.
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