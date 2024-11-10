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أسمنت سيناء تتحول لربح 2.74 مليار جنيه خلال 9 أشهر - جريدة البورصة

11/10/2024 4:29:20 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت شركة“أسمنت سيناء” إلى ربح 2.74 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، مقارنة بصافي خسائر 121.5مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.44 مليار جنيه، مقابل 3.22 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وكانت كشفت شركة“أسمنت سيناء”، عن بيع كامل حصتها في شركة“سيناء للأسمنت الأبيض بورتلاند”، لصالح شركة“آلبورج بورتلاند هولدنج أيه/أس”.

وأوضحت الشركة أن قيمة عملية البيع بلغت 29.99 مليون يورو أي ما يعادل 33.75 يورو للسهم، والذي يمثل مبلغ 1.81 جنيه لكل سهم.

واعتمدت شركة أسمنت سيناء، دراسة المستشار المالي المستقل لقيمة أسهم شركة سيناء الأبيض بورتلاند، في إطار بيع حصة الشركة فيها بعدد 888.887 سهم.

وأوضحت الشركة أن دراسة القيمة العادلة قدرت قيمة سهم شركة سيناء للأسمنت الأبيض بمبلغ 1.76 جنيه للسهم.

وقررت الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبيع الأسهم المملوكة لأسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بسعر لايقل عن القيم السوقية العادلة.

وكانت كشفت شركة“أسمنت سيناء”، عن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة البالغة 75.95%.

وأوضحت الشركة أنه تم الاكتتاب في عدد 127.74 مليون سهم من إجمالي الأسهم المطروحة البالغ عددها 168.2 مليون سهم.

وقالت إنه لن يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية طبقا لنشرة الاكتتاب.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على قيام شركة أسمنت سيناء، بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من 1.33 مليار جنيه إلى 3.01 مليار جنيه بزياة قدرها 1.68 مليار جنيه لعدد 168.2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة، وتداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم لأصلي.


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