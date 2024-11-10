تراجع تكرير النفط يعيد الإنتاج الصناعي في السعودية للانخفاض خلال سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عاد الإنتاج الصناعي في السعودية للانخفاض خلال شهر سبتمبر الماضي تحت ضغط من تراجع نشاط تكرير النفط بشكل أساسي، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وفق بيانات أصدرتها اليوم الأحد الهيئة العامة للإحصاء.

البيانات أظهرت استقرار نشاط التعدين خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من 2023، وسط بقاء إنتاج المملكة من النفط عند حدود 9 ملايين برميل يومياً. في حين سجلت الصناعة التحويلية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%، لتلعب الدور الأكبر في انخفاض المؤشر.

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يُذكر أن السعودية أبقت على قيود إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في“أوبك+” على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من مطلع يناير 2025.

تصدّرت صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة قائمة الأنشطة الصناعية التي تراجعت كميات إنتاجها، بانخفاض قدره 12.3%، بما شكّل مصدر الضغط الرئيسي على المؤشر، بحسب هيئة الإحصاء. في المقابل، حققت الصناعات الغذائية ارتفاعاً بلغ 12.3%، كما ارتفعت كميات إنتاج المواد الكيميائية 2%.

كان المؤشر ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.

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