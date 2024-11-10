تراجع تكرير النفط يعيد الإنتاج الصناعي في السعودية للانخفاض خلال سبتمبر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عاد الإنتاج الصناعي في السعودية للانخفاض خلال شهر سبتمبر الماضي تحت ضغط من تراجع نشاط تكرير النفط بشكل أساسي، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي، وفق بيانات أصدرتها اليوم الأحد الهيئة العامة للإحصاء.
البيانات أظهرت استقرار نشاط التعدين خلال سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من 2023، وسط بقاء إنتاج المملكة من النفط عند حدود 9 ملايين برميل يومياً. في حين سجلت الصناعة التحويلية انخفاضاً على أساس سنوي بنسبة 0.5%، لتلعب الدور الأكبر في انخفاض المؤشر.
موضوعات متعلقة
“هونج كونج” تتوقع نمواً قرب الحد الأدنى للتوقعات المفوضية الأوروبية: التضخم يتجه للانخفاض متوافقًا مع أهداف“المركزي” البرازيل ترفع أهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى 67%
يُذكر أن السعودية أبقت على قيود إنتاج النفط، بعدما اتفقت 8 دول في“أوبك+” على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية للإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، بعدها سيتم إنهاء هذه التخفيضات تدريجياً على أساس شهري بدءاً من مطلع يناير 2025.
تصدّرت صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة قائمة الأنشطة الصناعية التي تراجعت كميات إنتاجها، بانخفاض قدره 12.3%، بما شكّل مصدر الضغط الرئيسي على المؤشر، بحسب هيئة الإحصاء. في المقابل، حققت الصناعات الغذائية ارتفاعاً بلغ 12.3%، كما ارتفعت كميات إنتاج المواد الكيميائية 2%.
كان المؤشر ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
المصدر:
MENAFN10112024000202011048ID1108869268
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.