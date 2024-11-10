الجالية الفلسطينية في هولندا تدين التصرفات الهمجية لمشجعي نادي مكابي تل أبيب

MENAFN - Palestine News ) أمستردام / PNN - أدانت الجالية الفلسطينية في هولندا، التصرفات الهمجية التي ارتكبها مشجعي نادي "مكابي تل أبيب"، التي شملت اعتداءات على الممتلكات الخاصة ونشر خطاب كراهية وعنصرية موجه ضد العرب والفلسطينيين.

وقالت الجالية في بيان صدر عنها، إن هذه الأفعال غير المسؤولة لا تشكل فقط انتهاكا للقوانين الهولندية، بل تمثل تهديدا خطيرا للسلم المجتمعي والقيم الأساسية التي تقوم عليها العدالة والمساواة في المجتمع الهولندي.

وحملت، المشجعين كامل المسؤولية عن هذا السلوك العدائي، مطالبة الحكومة الهولندية وأجهزة الشرطة باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأحداث، إذ إن التساهل مع مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تصاعد العنف ويقوّض أسس العدالة والمساواة التي يجب أن تحمي الجميع دون استثناء.

ودعت، الحكومة الهولندية إلى التعامل بإنصاف مع مناصري القضية الفلسطينية الذين يعبرون عن موقفهم العادل والإنساني الرافض للظلم والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة تجنب ازدواجية المعايير والنفاق السياسي في قضايا حقوق الإنسان، واتخاذ موقف ثابت ينسجم مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة التي يعتز بها المجتمع الهولندي.

وأكدت الجالية الدعم الكامل للحق المشروع في التعبير عن الموقف المناهض للإبادة والرفض القاطع لكل أشكال القمع في جميع أنحاء هولندا، معتبرة حرية التعبير حقا أساسيا لا يمكن التنازل عنه.

وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة الهولندية إجراءات حازمة لحماية مناصري الحق الفلسطيني من أية ضغوط أو انتهاكات، بما يعكس التزامها الحقيقي بمبادئ العدالة، وإن التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان ثابت لا يتزعزع، وسنواصل السعي لبناء مجتمع يرفض الظلم والتمييز ويكرس حقوق الشعوب في الحياة بكرامة وأمان، لضمان أن يُسمع صوت العدالة في كل مكان.