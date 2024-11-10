الجالية الفلسطينية في هولندا تدين التصرفات الهمجية لمشجعي نادي مكابي تل أبيب

(MENAFN
- Palestine News Network
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أمستردام / PNN - أدانت الجالية الفلسطينية في هولندا، التصرفات الهمجية التي ارتكبها مشجعي نادي "مكابي تل أبيب"، التي شملت اعتداءات على الممتلكات الخاصة ونشر خطاب كراهية وعنصرية موجه ضد العرب والفلسطينيين.
وقالت الجالية في بيان صدر عنها، إن هذه الأفعال غير المسؤولة لا تشكل فقط انتهاكا للقوانين الهولندية، بل تمثل تهديدا خطيرا للسلم المجتمعي والقيم الأساسية التي تقوم عليها العدالة والمساواة في المجتمع الهولندي.
وحملت، المشجعين كامل المسؤولية عن هذا السلوك العدائي، مطالبة الحكومة الهولندية وأجهزة الشرطة باتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لمحاسبة جميع المتورطين في هذه الأحداث، إذ إن التساهل مع مثل هذه التصرفات قد يؤدي إلى تصاعد العنف ويقوّض أسس العدالة والمساواة التي يجب أن تحمي الجميع دون استثناء.
ودعت، الحكومة الهولندية إلى التعامل بإنصاف مع مناصري القضية الفلسطينية الذين يعبرون عن موقفهم العادل والإنساني الرافض للظلم والاعتداءات على الشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة تجنب ازدواجية المعايير والنفاق السياسي في قضايا حقوق الإنسان، واتخاذ موقف ثابت ينسجم مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة التي يعتز بها المجتمع الهولندي.
وأكدت الجالية الدعم الكامل للحق المشروع في التعبير عن الموقف المناهض للإبادة والرفض القاطع لكل أشكال القمع في جميع أنحاء هولندا، معتبرة حرية التعبير حقا أساسيا لا يمكن التنازل عنه.
وشددت على ضرورة اتخاذ الحكومة الهولندية إجراءات حازمة لحماية مناصري الحق الفلسطيني من أية ضغوط أو انتهاكات، بما يعكس التزامها الحقيقي بمبادئ العدالة، وإن التزامنا بالعدالة وحقوق الإنسان ثابت لا يتزعزع، وسنواصل السعي لبناء مجتمع يرفض الظلم والتمييز ويكرس حقوق الشعوب في الحياة بكرامة وأمان، لضمان أن يُسمع صوت العدالة في كل مكان.
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