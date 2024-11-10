وزير الحكم المحلي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آفاق العمل المشترك

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - بحث وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)آنا كلوديا روسباخ، آفاق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وآليات معالجة التحديات التي تواجه واقع التنمية المحلية المستدامة في فلسطين، وتداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة والآثار المترتبة على ذلك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة، على هامش اختتام أعمال المنتدى الحضري العالمي 12، بحضور سفير فلسطين لدى نيروبي حازم شبات، وطواقم الوزارة المتخصصة المشاركة في فعاليات المنتدى.

وأكد حجاوي أهمية العمل المشترك على تمكين الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها لدفع عملية التنمية ايمانا من الجميع بأهمية أداور تلك الهيئات وعدم اقتصارها على الواقع الخدماتي وإنما شموليتها العديد من الجوانب والاسهامات على المستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل التشاركي والتكاملي مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الاهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرتها على الاستجابة لتحديات الاسكان، والتركيز على مشاريع الطاقة المستدامة، وتبني حلول بيئية للحد من اثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود وغيرها.

وأشاد حجاوي بنجاح أعمال المنتدى وبتنوع الموضوعات والقضايا التي تضمنتها فعاليات المنتدى على مدار ايام انعقاده، معربا عن أمله في أن تشكل التوصيات فرصة لتعزيز العمل المشترك عالميا وليكون دليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك خاصة فيما يتعلق بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية وغيرها.

وجدد حجاوي التأكيد على التزام دولة فلسطين بمواجهة التحديات الحضرية، والاستمرار بالعمل المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التغلب على تلك التحديات، ووضع خطط عمل وتصورات شاملة بهذا الخصوص، إضافة الى استمرار فلسطين بالمشاركة في كافة المحافل واللقاءات الدولية التي تتعلق بالتنمية المستدامة والتحديات الحضرية وغيرها.

من جهتها، أعربت روسباخ عن سعادتها لتمكن الوفد الفلسطيني من المشاركة في اعمال المنتدى الحضري الهام والذي يشكل منطلقا للتأكيد على ضرورة العمل الدولي المشترك بين كافة الأطراف من أجل تذليل كافة العقبات ومعالجة التحديات والاستمرار بتبادل الافكار والخبرات والتجارب في هذا الصدد.

وفي سياق منفصل، التقى حجاوي مع كافة أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى، ومع مجموعة من المتخصصين من أبناء شعبنا في قطاع غزة المشاركين ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية في المنتدى، وأشاد بحضورهم ومشاركتهم وتواجدهم الفعال، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية بدعم أبناء شعبنا في القطاع واستعدادها الكامل بالشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية للإغاثة العاجلة وتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لهم.