وزير الحكم المحلي يبحث مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آفاق العمل المشترك

(MENAFN
- Palestine News Network
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القاهرة / PNN - بحث وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (
UN-Habitat)
آنا كلوديا روسباخ، آفاق العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وآليات معالجة التحديات التي تواجه واقع التنمية المحلية المستدامة في فلسطين، وتداعيات الحرب المستمرة على قطاع غزة والآثار المترتبة على ذلك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في القاهرة، على هامش اختتام أعمال المنتدى الحضري العالمي 12، بحضور سفير فلسطين لدى نيروبي حازم شبات، وطواقم الوزارة المتخصصة المشاركة في فعاليات المنتدى.
وأكد حجاوي أهمية العمل المشترك على تمكين الهيئات المحلية وتعزيز أدوارها لدفع عملية التنمية ايمانا من الجميع بأهمية أداور تلك الهيئات وعدم اقتصارها على الواقع الخدماتي وإنما شموليتها العديد من الجوانب والاسهامات على المستوى الوطني، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل التشاركي والتكاملي مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الاهداف المنشودة خاصة فيما يتعلق بتعزيز قدرتها على الاستجابة لتحديات الاسكان، والتركيز على مشاريع الطاقة المستدامة، وتبني حلول بيئية للحد من اثار التغيرات المناخية، وتعزيز قدرات المجتمعات على الصمود وغيرها.
وأشاد حجاوي بنجاح أعمال المنتدى وبتنوع الموضوعات والقضايا التي تضمنتها فعاليات المنتدى على مدار ايام انعقاده، معربا عن أمله في أن تشكل التوصيات فرصة لتعزيز العمل المشترك عالميا وليكون دليل عمل لاستكمال مسار التنمية المشترك خاصة فيما يتعلق بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية وغيرها.
وجدد حجاوي التأكيد على التزام دولة فلسطين بمواجهة التحديات الحضرية، والاستمرار بالعمل المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة من أجل التغلب على تلك التحديات، ووضع خطط عمل وتصورات شاملة بهذا الخصوص، إضافة الى استمرار فلسطين بالمشاركة في كافة المحافل واللقاءات الدولية التي تتعلق بالتنمية المستدامة والتحديات الحضرية وغيرها.
من جهتها، أعربت روسباخ عن سعادتها لتمكن الوفد الفلسطيني من المشاركة في اعمال المنتدى الحضري الهام والذي يشكل منطلقا للتأكيد على ضرورة العمل الدولي المشترك بين كافة الأطراف من أجل تذليل كافة العقبات ومعالجة التحديات والاستمرار بتبادل الافكار والخبرات والتجارب في هذا الصدد.
وفي سياق منفصل، التقى حجاوي مع كافة أعضاء الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى، ومع مجموعة من المتخصصين من أبناء شعبنا في قطاع غزة المشاركين ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية في المنتدى، وأشاد بحضورهم ومشاركتهم وتواجدهم الفعال، مؤكدا التزام الحكومة الفلسطينية بدعم أبناء شعبنا في القطاع واستعدادها الكامل بالشراكة والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية للإغاثة العاجلة وتقديم كافة اشكال الدعم والمساعدة لهم.
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