مستعمرون يقطعون أشجارا في نحالين غرب بيت لحم

مستعمرون يقطعون أشجارا في نحالين غرب بيت لحم
التاريخ
11/10/2024 4:20:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم /PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، عشرات الأشجار في بلدة نحالين غرب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستعمرين قطعوا 40 شجرة متنوعة في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن أحمد شكارنة.
يذكر أن المستعمرين قامت قبل يومين، وبنفس المكان، بتقطيع 70 شجرة زيتون وعنب ولوزيات.
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