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مستعمرون يقطعون أشجارا في نحالين غرب بيت لحم

11/10/2024 4:20:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم /PNN- قطع مستعمرون، اليوم الأحد، عشرات الأشجار في بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن مستعمرين قطعوا 40 شجرة متنوعة في منطقة عين فارس غرب البلدة، تعود للمواطن أحمد شكارنة.

يذكر أن المستعمرين قامت قبل يومين، وبنفس المكان، بتقطيع 70 شجرة زيتون وعنب ولوزيات.

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