الاحتلال يقتحم بدرس غرب رام الله ويعتلي أسطح منازل

الاحتلال يقتحم بدرس غرب رام الله ويعتلي أسطح منازل
التاريخ
11/10/2024 4:20:51 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية بدرس غرب رام الله، واعتلت أسطح منازل المواطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت
القرية، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل خلال الاقتحام.
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