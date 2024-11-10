الاحتلال يقتحم بدرس غرب رام الله ويعتلي أسطح منازل

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرية بدرس غرب رام الله، واعتلت أسطح منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت

القرية، واندلعت على إثرها مواجهات مع المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح منازل خلال الاقتحام.