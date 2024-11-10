لبنان.. 5 غارات إسرائيلية على البقاع الغربي

(MENAFN
- Palestine News Network
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لبنان/PNN- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأحد، 5 غارات على مناطق متفرقة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن“العدو (الإسرائيلي) نفذ 3 غارات على البقاع الغربي، اثنتان في (قرية) سحمر وثالثة في مشغرة، أدت إلى تدمير منازل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات”.
وبعد ذلك بدقائق، نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على قرية لبايا بالبقاع الغربي، وفق الوكالة اللبنانية التي لم تذكر تفاصيل النتائج الأولية للغارتين.
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