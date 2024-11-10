لبنان.. 5 غارات إسرائيلية على البقاع الغربي

MENAFN - Palestine News ) لبنان/PNN- شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الأحد، 5 غارات على مناطق متفرقة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن“العدو (الإسرائيلي) نفذ 3 غارات على البقاع الغربي، اثنتان في (قرية) سحمر وثالثة في مشغرة، أدت إلى تدمير منازل، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات”.

وبعد ذلك بدقائق، نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على قرية لبايا بالبقاع الغربي، وفق الوكالة اللبنانية التي لم تذكر تفاصيل النتائج الأولية للغارتين.



