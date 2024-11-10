الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز حزما العسكري شمال القدس
التاريخ
11/10/2024 4:20:46 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة المواطنين عبر حاجز حزما العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز شددوا من إجراءاتهم العسكرية، وأعاقوا حركة مرور المركبات عبر اخضاعها للتفتيش، والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بحدوث أزمة سير بالمكان.
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