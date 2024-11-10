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الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز حزما العسكري شمال القدس

11/10/2024 4:20:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس PNN - أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حركة المواطنين عبر حاجز حزما العسكري شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز شددوا من إجراءاتهم العسكرية، وأعاقوا حركة مرور المركبات عبر اخضاعها للتفتيش، والتدقيق في هويات راكبيها، ما تسبب بحدوث أزمة سير بالمكان.

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