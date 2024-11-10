بريطانيا تعلن عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2025

(MENAFN
) أفادت صحيفة بريطانية أن رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر سيعلن عن زيادة في الإنفاق الدفاعي لبلاده ليصل إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من ربيع عام 2025. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطوة بعد تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن مصادر من الحكومة البريطانية، وقادة كبار في حزب العمال، وكذلك مصادر من صناعة الدفاع، أفادت بأنها تتوقع عرض خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ربيع 2025. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الزيادة في الإنفاق بعد أسابيع قليلة من دخول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، مما يعكس خطوة في تعزيز العلاقات بين الإدارة الأمريكية المقبلة وحزب العمال البريطاني.
ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها "إشارة سلام" تهدف إلى تقوية العلاقات الجيدة مع الرئيس الأمريكي المقبل، حيث يُتوقع أن تكون هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي بمثابة تعبير عن دعم بريطانيا للعلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة في ظل حكم ترامب. من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الزيادة بين شهري مارس وأبريل 2025، مع التركيز على تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن الإنفاق الدفاعي الحالي في بريطانيا يبلغ حوالي 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان وزير الدفاع السابق بن والاس قد دعا في وقت سابق رئيس الوزراء ستارمر إلى زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2028، ثم إلى 3 بالمئة بحلول عام 2030. من جانب آخر، كان وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، قد دعا حلفاء بريطانيا في حلف الناتو إلى زيادة الإنفاق العسكري في ضوء احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، مؤكدًا على أن أي رئيس أمريكي سيكون مهتمًا بالاستثمار في "نجاح" الناتو وتعزيز قوة التحالف من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي في الدول الأعضاء.
MENAFN10112024000045015839ID1108869234
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.