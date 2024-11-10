ثروة إيلون ماسك تتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقارب الثلاث سنوات

(MENAFN
) تجاوزت ثروة إيلون ماسك 300 مليار دولار لأول مرة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع كبير في سعر أسهم تسلا, هذا الارتفاع يعزى جزئياً إلى التكهنات بأن علاقته القوية مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تصب في مصلحة الشركة, ومنذ فوز ترامب في الانتخابات، شهد ماسك أكبر زيادة في الثروة بين الأشخاص الذين يتتبعهم مؤشر المليارديرات في بلومبيرغ, ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 28بالمئة منذ يوم الثلاثاء، مما أضاف 50 مليار دولار إلى ثروة ماسك التي وصلت الآن إلى 313, 7 مليار دولار.
كما قد اقترح ترامب علنًا سياسات قد تدعم مشاريع
ماسك التجارية، بما في ذلك إبطاء التحول إلى السيارات الكهربائية، وهو ما يتماشى مع أهداف تسلا, كما أعرب عن دعمه لشركة ماسك الفضائية "سبيس إكس"، التي تمثل 82 مليار دولار من ثروته، وطموحاتها في الوصول إلى المريخ, علاوة على ذلك، ألمح ترامب إلى إمكانية أن يتولى ماسك منصب "رئيس كفاءة" في إدارته, وقال دان إيفيس، محلل في شركة "ويدبوش سيكيوريتيز"، إن قرار ماسك في التحالف مع ترامب يعد من أفضل الرهانات الاستراتيجية التي قام بها, دعم ماسك الفعال لترامب، بما في ذلك تمويل مبادرات مثل اليانصيب اليومي بمليون دولار للناخبين في الولايات المتأرجحة، عزز مكانته كحليف رئيسي.
وفي سن الـ53، يُعد ماسك الشخص الوحيد الذي تتجاوز ثروته 300 مليار دولار، وهو العتبة التي وصل إليها آخر مرة في يناير 2022, ومع ذلك، تظل ثروته أقل من ذروتها التي بلغت 340, 4 مليار دولار في عام 2021, كما أن ثروة ماسك زادت بفضل الأرباح القوية لتسلا في منتصف أكتوبر، التي أضافت 34 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد.
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