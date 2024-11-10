أسعار الذهب تداولات تنهي الأسبوع الماضي بانخفاض كبير

(MENAFN
) أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض كبير، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي لها منذ أكثر من خمسة أشهر, وقد دفع هذا الانخفاض ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والشكوك حول تأثيرات فوز دونالد ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بسياسات أسعار الفائدة, وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0, 8بالمئة ليصل إلى 2684, 03 دولار للأونصة، مسجلاً تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 1, 8بالمئة, كما شهدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 0, 4بالمئة، ليغلق السعر عند 2694, 80 دولار, في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0, 6بالمئة، مسجلاً مكاسب أسبوعية.
كما ترافق خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس مع توجيه حذر بشأن أي تخفيضات إضافية في الفائدة في المستقبل, وقد أثار فوز ترامب تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتباطأ في خفض أسعار الفائدة، خاصةً في ظل المخاوف المتعلقة بتأثيرات سياساته التجارية, وأكد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن نتائج الانتخابات لن يكون لها تأثير "قصير الأجل" على السياسة النقدية, بينما يُنظر إلى الذهب عادةً كتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته بسبب عدم توليده لعائدات.
كذلك علق هان تان، المحلل الأول في مجموعة (زينيتي)، قائلاً إنه إذا كانت الأسواق تتوقع مزيدًا من خفض الفائدة قبل نهاية العام، فقد يساعد ذلك في الحفاظ على أسعار الذهب الفوري فوق مستوى 2700 دولار, كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى انخفاضات: فقد هبط سعر الفضة بنسبة 2, 4بالمئة إلى 31, 22 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 2, 9بالمئة إلى 968, 04 دولار، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 3, 5بالمئة ليصل إلى 988, 80 دولار، وجميعها سجلت خسائر أسبوعية.
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