(MENAFN
) فريق انتقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب
يخطط لإصدار أوامر تنفيذية للانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ وتقليص حجم بعض المعالم الوطنية لتوفير مساحة أكبر للاستكشاف والتعدين, وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم فريق ترامب رفع الحظر عن إنشاء محطات تصدير الغاز الطبيعي الجديدة وإلغاء الاستثناء الذي يسمح لولاية كاليفورنيا وبعض الولايات الأخرى بفرض معايير أكثر صرامة للحد من التلوث.
كما تتوافق هذه الخطوات مع وعود ترامب التي أطلقها خلال حملته الانتخابية, وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم فريق انتقال ترامب، إن نتائج الانتخابات منحت ترامب "تفويضًا" لتنفيذ تلك الوعود, وفي ظل إدارة الرئيس بايدن، تم تعليق الموافقة على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير، وذلك في إطار مراجعة الأثرين البيئي والاقتصادي, ويخطط وزارة الطاقة الأمريكية لنشر تحليل محدث للتعليق العام قبل نهاية العام.
وعلاوة على ذلك، أفاد بعض المصادر من فريق الانتقال بأن هناك مناقشات جارية بشأن إمكانية نقل مقر وكالة حماية البيئة (أي بي آي) إلى خارج واشنطن العاصمة.
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