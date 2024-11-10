إيلون ماسك يلعب دورًا حاسمًا في حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب

(MENAFN
) لعب إيلون ماسك دورًا حاسمًا في حملة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث تحول من علاقة مشحونة سابقًا إلى أحد أبرز داعمي ترامب, فقد ساهم أغنى رجل في العالم بأكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية في حملة الحزب الجمهوري، كما نظم تجمعًا انتخابيًا في ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة الحاسمة.
وفي عام 2016، انتقد ماسك ترامب
بشدة، قائلاً إن شخصيته غير مناسبة للرئاسة، وأنه لا يمثل صورة جيدة للولايات المتحدة, في ذلك الوقت، كان ماسك يدعم هيلاري كلينتون، خصوصًا فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية والبيئية, ومع فوز ترامب، تم تعيين ماسك في مجلسين استشاريين اقتصاديين تابعين لترامب، في محاولة لجذب قادة التكنولوجيا البارزين, لكن في عام 2017، استقال ماسك من هذين المنصبين احتجاجًا على قرار ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدًا التزامه بمواجهة تغير المناخ.
كما بدأت العلاقة بين ترامب وماسك تتغير في عام 2020 عندما دعم ترامب موقف ماسك في نزاع قانوني مع ولاية كاليفورنيا بشأن إجراءات الإغلاق المتعلقة بالجائحة التي أثرت على مصنع تسلا، مما يشير إلى تقارب أكبر في تحالفهما.
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