الرئيس المنتخب دونالد ترامب يعين سوزي وايلز في منصب رئيس موظفي البيت الأبيض

(MENAFN
) عين الرئيس المنتخب دونالد ترامب
سوزي وايلز في منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة, وقد أشاد ترامب بدور وايلز الحيوي في حملته الانتخابية، التي وصفها بأنها واحدة من أعظم الانتصارات السياسية في تاريخ أمريكا.
كما تُعرف وايلز بإدارتها لحملة انتخابية منسقة ومنظمة بشكل جيد، ما جعلها الخيار الأول لهذا المنصب, على الرغم من دورها البارز، إلا أنها تجنبت في البداية أخذ لقب مديرة الحملة الرسمي لتقليل الضغط عليها، نظراً لتاريخ ترامب في تغيير موظفي البيت الأبيض بشكل متكرر, ويعد تعيين وايلز أحد أولى القرارات المهمة لترامب، ويُعتبر اختباراً لقدرة الرئيس المنتخب على تشكيل إدارة مستقرة, تشتهر وايلز بمهاراتها التنظيمية الاستثنائية، وتم اختيارها جزئياً للمساعدة في تحسين صورة ترامب العامة.
ومع ذلك، تبقى هناك مخاوف بشأن طريقة تعامل ترامب مع موظفي البيت الأبيض، بالنظر إلى تاريخه في إقالة الموظفين, بل إن بعض الأشخاص الذين تم عرض عليهم مناصب قد رفضوا العروض بسبب مخاوفهم من عدم استقرار الوضع الوظيفي, ومع ذلك، فإن خبرة وايلز الواسعة، بما في ذلك عملها تحت رئاسة رونالد ريغان، وقدرتها على إدارة العلاقات، جعلتها شخصية موثوقة في فريق ترامب, يشير تعيينها إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في تشكيل إدارة قادرة على إدارة الحكومة الفيدرالية.
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