الخبير العسكري يشير إلى الفروقات الهامة بين قطاع غزة وجنوب لبنان

(MENAFN
) أشار الخبير العسكري اللواء حسن جوني إلى الفروقات الهامة بين قطاع غزة وجنوب لبنان من حيث الجغرافيا والتضاريس وقدرات المقاتلين، وخاصة مع حزب الله, في حين أن بعض الاحتياطيين الإسرائيليين قد شبهوا تكتيكات حزب الله بتلك التي يتبعها حماس في غزة، إلا أن جوني أوضح أن التضاريس في جنوب لبنان تقدم مزايا أكبر للقتال، مما يجعل المعركة هناك أصعب بالنسبة للقوات الإسرائيلية.
كذلك أوضح جوني أن التضاريس الوعرة في جنوب لبنان أكثر ملاءمة للقتال مقارنةً بأرض غزة المسطحة والقاحلة، التي تفتقر إلى المخابئ الطبيعية مثل الأشجار أو الغابات, وأضاف أن حزب الله قد أعد نفسه لهذا الصراع على مدار سنوات، خاصة بعد حرب 2006، حيث بنى قوة عسكرية كبيرة تحسبًا للصدامات المستقبلية مع إسرائيل.
وبحسب جوني، فإن الاختلاف الرئيسي يكمن في قدرة حزب الله على تدريب مقاتلين متخصصين والاستفادة من الدعم المحلي والإقليمي الواسع, بالمقابل، فإن حماس في غزة تخضع لمراقبة شديدة من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتواجه محدودية في العمق الاستراتيجي، حيث يبقى معبر غزة مع مصر مغلقًا, كما أن سنوات من الخبرة القتالية التي اكتسبها حزب الله من خلال خوض عدة جولات من المعارك مع إسرائيل تمنحه رؤى قيمة حول تكتيكات إسرائيل واستراتيجياتها.
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