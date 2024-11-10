العاصمة الأذربيجانية باكو تستضيف قمة (سي او بي 29) للمناخ السنوية

(MENAFN
) في الأسبوع المقبل، ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو قمة (سي او بي 29) للمناخ السنوية، حيث سيجمع الحدث عشرات الآلاف من المندوبين من جميع أنحاء العالم, ومع أن كل قمة تعهد بوعود وخطط جديدة، إلا أن الدوافع الحقيقية وراء هذه المناقشات الدولية قد تكون صعبة الفهم في كثير من الأحيان.
كما يؤثر تغير المناخ على جميع الدول، مما يجعل التعاون العالمي أمرًا ضروريًا لإيجاد حلول تراعي احتياجات كل دولة, في عام 1992، وقعت الدول على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (يو ان اف سي سي سي) والتي اعترفت بالحاجة إلى توزيع المسؤوليات بشكل مختلف: الدول الغنية والصناعية التي تسببت بشكل أكبر في ظاهرة الاحتباس الحراري، والدول الفقيرة التي تتحمل آثارها الأسوأ, والمبدأ الأساسي لهذه المناقشات هو أن العالم الصناعي، الذي استفاد أكثر من غيره من التنمية الاقتصادية، يجب أن يتحمل المسؤولية الأكبر في معالجة تغير المناخ, ومع ذلك، أصبح من الصعب إيجاد توازن عادل مع نمو الاقتصادات النامية، خاصة مع مواجهة الدول الغنية لتحديات جديدة مثل الأعباء المالية الناتجة عن الحروب والمشاكل العالمية الأخرى.
كذلك توفر قمة (سي او بي) منصة للدول لتبادل الأفكار حول سياسات الطاقة، وآليات التمويل، واستراتيجيات الدعم المتبادل, إن مشاركة قادة العالم في القمة ترسل رسالة واضحة عن التزام دولهم بتحقيق أهداف الأمم المتحدة المناخية، كما تساهم في محاسبتها على وعودها السابقة, ورغم أن قمة(سي او بي) هي الحدث الرئيسي، إلا أن ممثلي الدول يعملون على مدار العام لإعداد مقترحات جديدة يمكن الاتفاق عليها بالإجماع خلال المؤتمر.
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