الولايات الديمقراطية تستعد لمواجهة فترة رئاسية ثانية محتملة للرئيس المنتخب دونالد ترامب

(MENAFN
) تستعد الولايات الديمقراطية، المعروفة بـ "الولايات الزرقاء"، لمواجهة فترة رئاسية ثانية محتملة للرئيس المنتخب دونالد ترامب
من خلال سن قوانين ورفع دعاوى قانونية تهدف إلى التصدي لسياساته المتوقعة.
كما قال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، الذي غالبًا ما يتعرض لانتقادات من ترامب: "الحريات التي نعتز بها في كاليفورنيا مهددة، ولن نقف مكتوفي الأيدي, " وفي خطابه الأخير، وعد ترامب بالعمل مع رؤساء البلديات المحافظين والديمقراطيين إذا فاز, ومع ذلك، حتى قبل تأكيد فوزه المتوقع، بدأت الولايات الزرقاء في وضع استراتيجيات لمواجهة رئاسته، وفقًا لتقرير من "بوليتيكو", ونيوسوم، الذي يعتبر من أبرز منتقدي ترامب، دعا إلى جلسة تشريعية خاصة يوم الخميس لزيادة الموارد المخصصة للدفاعات القانونية للولاية، استعدادًا للسياسات الجمهورية المحتملة في مجالات الهجرة، والبيئة، وحقوق مجتمع الميم، والرعاية الإنجابية, من جانبها، تعهدت حاكمة نيويورك كاثي هوشول والنائبة العامة ليتيسيا جيمس، اللتان كانتا من أبرز المعارضين لترامب في فترته الأولى، بالتعاون الوثيق لحماية "الحريات الأساسية" للمواطنين في نيويورك من أي تهديدات محتملة من إدارة ترامب.
كذلك أن المدعين العامين في الولايات الزرقاء مستعدون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ترامب، على غرار ما حدث في فترته الأولى, وكشف المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا أن مكتبه، إلى جانب مكاتب المدعين العامين في مختلف أنحاء البلاد، كان قد بدأ التحضير لهذه المواقف منذ شهور, وخلال حملته لاستعادة الرئاسة، وعد ترامب بترحيل جماعي وتخفيف اللوائح التنظيمية، مما منح الديمقراطيين الوقت لتعزيز دفاعاتهم, وللاستعداد لفترته الثانية، اعتمد الديمقراطيون على "مشروع 2025"، وهو مخطط محافظة لإدارة جمهورية جديدة تم صياغته بمساعدة عدد من المسؤولين السابقين في إدارة ترامب.
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