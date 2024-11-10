دونالد ترامب يستعد ليصبح أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بينما يواجه عدة قضايا جنائية مستمرة

(MENAFN
) يستعد دونالد ترامب
ليصبح أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بينما يواجه عدة قضايا جنائية مستمرة, أدى انتخابه إلى وضع قانوني فريد، حيث لا تزال العديد من القضايا القانونية معلقة, وفقًا لتقارير (سي بي اس)، بدأت المفاوضات بين فريق ترامب القانوني والسلطات الفيدرالية حول كيفية معالجة هذه المسائل.
وفي مايو، تم إدانة ترامب في نيويورك بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية بعد دفع أموال لإسكات ممثلة أفلام للكبار, كانت عقوبته قد تم تحديد موعدها في سبتمبر، لكن تم تأجيلها إلى 26 نوفمبر بعد الانتخابات, على الرغم من أن ترامب من غير المرجح أن يُسجن نظرًا لعمره وكونه مدانًا لأول مرة، إلا أن فريقه القانوني قد يستأنف الحكم فورًا، مشيرًا إلى أن السجن سيعيق قدرته على أداء واجباته الرئاسية, ويشير الخبراء إلى أن هذا الاستئناف قد يستمر لسنوات.
كذلك في قضية محاولاته لقلب نتائج انتخابات 2020، رفع المدعي الخاص جاك سميث قضايا جنائية ضد ترامب، مدعيًا أن أفعاله لا تتمتع بحماية الحصانة الرئاسية, بينما قضت المحكمة العليا بأن ترامب يتمتع بحصانة جزئية ضد الملاحقة القضائية بشأن الأعمال الرسمية التي قام بها أثناء رئاسته، إلا أن سميث يواصل تقديم القضايا، مؤكدًا أن محاولات ترامب لتغيير نتائج الانتخابات لم تكن جزءًا من مسؤولياته الرسمية, ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء القانونيين أن ترامب، بصفته الرئيس المنتخب، قد يرى هذه القضية تُسحب، استنادًا إلى سوابق قانونية تحمي الرئيس الجالس من الملاحقة القضائية.
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