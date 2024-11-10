مدير منظمة الصحة العالمية يعرب عن قلقه البالغ بشأن التهديد المحتمل للمجاعة في شمال غزة

(MENAFN
) أعرب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، يوم السبت الموفق 9نوفمبر, عن قلقه البالغ بشأن التهديد المحتمل للمجاعة في شمال غزة, ودعا إلى زيادة فورية في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والأدوية، لمعالجة أزمة سوء التغذية المتصاعدة في غضون أيام بدلاً من أسابيع, جاءت تصريحاته بعد تحذير من لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف الأمن الغذائي المتكامل (آي بي سي) التي أكدت خطر المجاعة الكبير في المنطقة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر والحصار الشديد, وأشار التقرير إلى النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية والوقود، مما أدى إلى معاناة شديدة، لا سيما بين الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن.
كذلك شددت اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية, ومنذ بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في أواخر أكتوبر، يواجه كل من شمال وجنوب غزة نقصاً حاداً في السلع الأساسية، حيث نفدت الأسواق من الدقيق واضطرت الأسر إلى استخدام دقيق فاسد أو بدائل غير صحية, ويعتقد الفلسطينيون أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى تهجير سكان شمال غزة وتحويل المنطقة إلى "منطقة عازلة" في ظل القصف المستمر والحصار الذي يمنع دخول الإمدادات الأساسية إلى المنطقة.
MENAFN10112024000045015687ID1108869188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.