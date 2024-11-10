إسرائيل تواصل تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
) تواصل إسرائيل تنفيذ استراتيجيتها لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، بهدف خلق "كانتونات" فلسطينية معزولة تحت السلطة الإسرائيلية, تأتي هذه الخطة بعد تهجير جماعي لعدد كبير من الفلسطينيين، وتهدف إلى زيادة عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن، وضم القدس، ومنع إقامة دولة فلسطينية.
كذلك يعد وزير
الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من أبرز الداعمين لهذه الخطة، حيث يدعو إلى ما يصفه بـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين، وهو مصطلح يطبقه على كل من الضفة الغربية وشمال قطاع غزة, تتماشى تصريحاته مع الخطط الرامية إلى إخلاء المناطق الشمالية في غزة من سكانها الفلسطينيين لتوفير مساحة للمستوطنات, وقد أدان المنتقدون هذه السياسة باعتبارها شكلاً من "التطهير العرقي" يهدف إلى تسهيل ضم الضفة الغربية وإعادة المستوطنات إلى غزة, وتقود الحكومة اليمينية، برئاسة بن غفير، جهود توسيع المستوطنات، خصوصًا في القدس، وإعادة فرض السيطرة العسكرية الإسرائيلية على غزة، مع التركيز على المناطق الاستراتيجية مثل محاور "نتساريم" و"فيلادلفيا".
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تستعد للمرحلة التالية من حملتها العسكرية في غزة، التي تشمل خططًا لتوطين وضم شمال غزة والضفة الغربية, وستؤدي هذه الاستراتيجية إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية تدريجيًا على هذه المناطق, ويشير مشاركة المستوطنين اليمينيين وعدد من أعضاء البرلمان في مؤتمر حديث حول تعزيز المستوطنات في غزة إلى التزام الحكومة المستمر برؤيتها الصهيونية.
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